"Bir daha koşamaz" denilen milli atlet, gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi
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"Bir daha koşamaz" denilen milli atlet, gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi

07.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:24

Azerbaycan'da iki yıl önce katıldığı yarışta sakatlanan, Muş'ta antrenman yaptığı sırada da otomobilin çarpması sonucu yaralanan milli atlet İbrahim Karateker, yaşadığı olumsuzluklara rağmen pes etmeyerek katılacağı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Azerbaycan'da iki yıl önce katıldığı yarışta sakatlanan, Muş'ta antrenman yaptığı sırada da otomobilin çarpması sonucu yaralanan milli atlet İbrahim Karateker, yaşadığı olumsuzluklara rağmen pes etmeyerek katılacağı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Muş'un Konukbekler beldesinde yaşayan 19 yaşındaki İbrahim Karateker, iki yıl önce Azerbaycan'da katıldığı yarışta düşerek diz kapağından yaralandı.

İstanbul'da 2 ay süren tedavisinin ardından çalışmalara başlayan milli sporcuya, geçen yıl ekim ayında da Muş'ta antrenman yaptığı sırada otomobil çarptı.

Yaşadığı tüm aksiliklere rağmen pes etmeyen İbrahim Karateker, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da şubat ayında düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli kategorisinde gümüş madalya kazanmayı başardı.

Çevresindekilerin "bir daha koşamaz" demesine aldırmayarak başarıdan başarıya koşan genç atlet, yaklaşık 2 ay sonra yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'nda da Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İbrahim Karateker, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'un ev sahipliğinde Eylül 2020'de düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli kategorisinde altın madalya kazandığını söyledi.

Karlı ve soğuk havaya rağmen yüksek rakımlı bölgelerde antrenman yaptığını anlatan İbrahim Karateker, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve derece elde etmek için yoğun bir çalışma başlattım. Birçok sıkıntı yaşadım. Bazı arkadaşlarımın 'Bir daha koşamaz' dediğini duydum. Bu hırsla tekrar pistlere döndüm. Sofya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birinciliğe koşarken sakatlıktan dolayı ikinci oldum. Bulgaristan'da Türkiye'yi temsil etmek, Türk bayrağını dalgalandırmak onur vericiydi. Her şeye rağmen yılmadım, pes etmedim, yoluma devam ettim. Önümde 1,5-2 ay sonra Avrupa Şampiyonası var. Orada bayrağımızı dalgalandırmak ve birinci olmak istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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