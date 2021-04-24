Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti
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Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti

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Transfer olduğu ilk dönemde performansı eleştirilen Gedson Fernandes, son haftalardaki futboluyla parmak ısırtıyor. Genç futbolcu Antalya maçında her alanda zirvedeydi. Gedson, en çok top kazanan, en çok ikili mücadele kazanan, en çok adam eksilten oyuncu oldu. Ve %96 pas isabetiyle bu alanda da tepedeki isimdi.

Gedson Fernandes fırtınası başladı. Devre arasında Benfica'dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha, kendisinden beklenen performansı göstermeye başladı. Yetenekli futbolcu, Antalya karşılaşmasında tüm istatistiklerde zirveye yerleşti.

Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti

DENGEYİ SAĞLADI

Gedson bu karşılaşmada en çok top kazanan, en çok ikili mücadele kazanan, en çok adam eksilten oyuncu oldu. Ayrıca %96 pas isabetiyle sahada en yüksek ortalamayı yakalayan futbolcu yine kendisiydi. Gedson, takımının hücum ve defans organizasyonlarının denge mekanizması oldu.

Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti
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