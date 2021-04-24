Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti

Transfer olduğu ilk dönemde performansı eleştirilen Gedson Fernandes, son haftalardaki futboluyla parmak ısırtıyor. Genç futbolcu Antalya maçında her alanda zirvedeydi. Gedson, en çok top kazanan, en çok ikili mücadele kazanan, en çok adam eksilten oyuncu oldu. Ve %96 pas isabetiyle bu alanda da tepedeki isimdi.