Biontech kaç doz vurulacak? Biontech 2. doz ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, ikinci doz BioNTech aşısı olacakların randevularının ertelenmesine yönelik kararın iptal edildiğini duyurdu. Buna göre mevcut randevular korunacak, yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek. Peki, Biontech kaç doz vurulacak? Biontech 2. doz ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, ikinci doz BioNTech aşısı olacakların randevularının ertelenmesine yönelik kararın iptal edildiğini duyurdu. Buna göre mevcut randevular korunacak, yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek.

BİONTECH 2. DOZ NE ZAMAN VURULACAK?

Bilimsel verilere göre aşının oluşturduğu koruyuculuk düzeyinin değerlendirildiği toplantıda, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alındı. Bu çerçevede iki dozun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olması kararlaştırıldı.

BİONTECH AŞISI 2. DOZ RANDEVU KAÇ GÜN SONRA NASIL ALINIR?

Bu kapsamda, BioNTech aşısının ilk dozunu olanların ikinci dozları 28 gün sonra yapılmayacak.

Bu aşının birinci dozunu olup 28 gün sonrası için ikinci doz randevusu alanların işlemleri ertelenecek. Bu kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Bu kişiler, ikinci doz randevularını, birinci dozdan 6-8 hafta sonrasına alabilecek.

Almanya'da süre 6 hafta

BioNTech aşısının iki dozunun arasındaki süre ülkeler arasında farklılık gösteriyor. İlk dozda da aşının belirli bir koruma sağlaması nedeniyle ve aşı kampanyasının daha hızlı ilerleyebilmesi için bazı Avrupa ülkeleri aşının iki dozu arasındaki süreyi uzatma kararı aldı.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) bağlı Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) BioNTech gibi mRNA yöntemi ile üretilen aşılarda iki doz arasındaki sürenin 6 hafta olmasını tavsiye ediyor. RKI'in internet sayfasında sıkça sorulan sorulara yanıt verdiği bölümde, "Verilen onaylar ve etkinliğe ilişkin mevcut veriler dikkate alındığında, STIKO mRNA aşılarında iki doz arasındaki sürenin 6 hafta olmasını tavsiye ediyor" deniyor. STIKO'nun 1 Nisan'da güncellediği aşıya ilişkin tavsiyelerinde, iki doz arasındaki sürenin 6 hafta olması ile "bireysel koruma etkisinin çok iyi olacağı ve toplum düzeyinde de aşının etkisinin daha büyük olacağı" ifade ediliyor.

STIKO, daha önce ise BioNTech aşısının iki dozundaki sürenin 3 ile 6 hafta arasında olması tavsiyesinde bulunmuştu.

Almanya'da Pazar gününe kadar tedarik edilen 29,9 milyon doz aşının, 20,1 milyon dozunu BioNTech aşısı oluşturuyor.

Fransa'da süre uzatıldı

BioNTech aşısını uygulayan ülkelerden Fransa'da da iki doz arasındaki süre artırıldı. 14 Nisan'dan beri geçerli olan uygulamaya göre, aşının birinci dozu ile ikinci dozu arasındaki süre 4 haftadan 6 haftaya çıkartıldı. Sağlık Bakanı Olivier Veran, iki doz arasındaki sürenin uzatılmasını "Bu bize korumayı azaltmadan daha hızlı aşı yapılmasını sağlayacak" sözleriyle savunmuştu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) BioNTech aşılarındaki iki doz arasında sürenin 3 hafta olmasını öneriyor.

Aşı kampanyasında hızla ilerleme sağlamak isteyen İngiltere ise iki doz arasındaki süreyi ilk artıran ülke olmuş, bu süre Ocak ayında 12 haftaya çıkatılmıştı.

ABD'de 21 gün tavsiye ediliyor

BioNTech aşısının uygulandığı ülkeler arasında bulunan ABD'de ise Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) iki doz arasındaki sürenin en az 21 gün olmasını tavsiye ediyor. İki doz arasındaki sürenin 21 günden az olmamasını tavsiye eden CDC, aşının her iki dozunun da BioNTech olması gerektiğine vurgu yapıyor.

DW,ANKA,DHA,rtr,dpa/JD,HT

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