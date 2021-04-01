BioNTech aşısı nedir? BioNTech aşı yan etkileri nedir? BioNTech aşı hangi ülkenin?

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Alman BioNTech şirketi ile birlikte geliştirdiği Covid aşısının, 12-15 yaş grubu çocuklarda "yüzde 100 etkili" olduğunu ve aşının bağışıklık sistemini güçlü bir şekilde harekete geçirdiğini açıkladı. Peki, BioNTech aşısı nedir? BioNTech aşı yan etkileri nedir? BioNTech aşı hangi ülkenin? İşte detaylar...

BioNTech AŞISI NEDİR?



BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi. Çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif immünoterapiler üretmektedir. Kanser immünoterapisi için mRNA tabanlı ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar için aşılar ve nadir hastalıklar için protein tedavileri geliştirmektedir.

2008'de Almanya'nın Mainz kentinde Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulmuştur. Ağustos 2018'de influenzanın önlenmesine yönelik mRNA tabanlı aşı geliştirme çalışmaları için Pfizer ile işbirliğine gitmiştir. 2019 yılında HIV ve tüberküloz aşı çalışmaları için Bill & Melinda Gates Vakfı ile anlaşmaya varmıştır. 2020 yılında SARS-CoV-2 virüsüne karşı COVID-19 aşısı üretebilmek amacıyla Pfizer ve Fosun ortaklığıyla aşı çalışmalarına başlamıştır. BNT162b2 aşı çalışmaları şu anda 3. fazda devam etmektedir.

BioNTech-Pfizer aşısının riskleri ve yan etkileri:

Etkin maddesi BNT162b2 olan aşının onay sürecinde ciddi yan etkiler görülmedi. Yorgunluk ve baş ağrısı gibi tipik yan etkilerin ise yaşlılarda daha nadir ve hafif derecede ortaya çıktığı gözlendi. Ancak aşının uygulanmaya başlamasından bu yana bazı kişilerin aşılamanın hemen sonrasında alerjik reaksiyonlar gösterdiği görüldü. ABD'de bir ve İngiltere'de iki kişi, cilt kızarıklığı ve nefes darlığı ile birlikte anafilaktik şok olarak bilinen duruma maruz kaldı. Bu kişilerin bir hastalık ve alerji öyküsü bulunmadığı için İngiliz merciler alerjisi bulunan kişileri aşıya karşı uyardı.

Kaynak: DW Türkçe