Binicilik: Engel Atlama Anadolu Ligi

Binicilikte Engel Atlama Anadolu Ligi 2. Ayak Yarışmaları, Gaziantep'te sürüyor.

Şahinbey Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Gazi Binicilik Kulübü iş birliğiyle Kamil Ocak Stadyumu'nda düzenlenen ve dün başlayan yarışlar, çeşitli kategorilerde yapılan mücadelelerle devam ediyor.

Organizasyonda Adana, Eskişehir, Konya, Mersin ve Ankara'daki atlı spor kulüplerinden 78 binici yer alıyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon olarak kısıtlı imkanlarla organizasyonlar yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Şahinbey Belediyesinin destekleriyle de Gaziantep'teki etkinliği düzenleme imkanı yakaladıklarını ifade eden Bora, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Binicilik sporunu Anadolu'da yaygınlaştırmak için Anadolu Ligi'ni başlattıklarını belirten Bora, "Bu lig sayesinde Gaziantep ilk defa bu sporla tanıştı. Daha sonra Samsun'da da bu organizasyonu yapacağız. Adana, Konya, Kocaeli gibi iller de diğer duraklarımız olacak. Binicilik sporuna ilginin olduğu her yere organizasyonu taşıma gayretinde olacağız." diye konuştu.

Başkan Bora, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, desteklerinden dolayı plaket verdi.

Yarışlar, gün içerisinde yapılacak müsabakalarla sona erecek.