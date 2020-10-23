Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınakta patlayıcı ele geçirildi
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Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

23.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:12
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 4 odalı sığınakta patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 4 odalı sığınakta patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak olduğu bilgisi üzerine dün bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda meşelik ve çalılık alanda gizlenmiş 4 odalı sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 43 tüp, 10 metre kablo, 205 pil, gıda, tıbbi ve yaşam malzemesi bulundu.

Sığınak ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Çelik

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