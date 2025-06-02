BİM 3 HAZİRAN AKTÜEL || BİM 3 Haziran 2025 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? OPPO A60 Cep Telefonu, Philips Süpürge, Emsan Çaydanlık...
BİM 3 Haziran 2025 Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak? Kurban Bayramı öncesi alışveriş planı yapan vatandaşlar, bu sorunun yanıtını merak ediyor. BİM, 3 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.
Bu haftaki katalogda, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden gıda ve temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimli ürünler yer alıyor. BİM 3 Haziran 2025 Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak? sorusu, özellikle bayram alışverişi yapmak isteyenler için önem taşıyor. Peki, BİM 3 Haziran 2025 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
BİM 3 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?
BİM 3 Haziran 2025 Salı aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünler arasında öne çıkanlar şunlardır:
Elektronik Ürünler:
Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV: 16.495 TL
Senna 50" Frameless Ultra HD QLED Google TV: 13.490 TL
OPPO A60 Cep Telefonu: 9.250 TL
HP Kablosuz Mouse: 579 TL
Skyjet Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor: 49.990 TL
RKS Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL
Fujiplus 12.000 BTU İnverter Klima: 22.990 TL
Philips Dikey Şarjlı Süpürge: 8.990 TL
Mutfak ve Ev Gereçleri:
Emsan Emaye Kızartma Tenceresi: 549 TL
Emsan Çaydanlık: 949 TL
LAV Valeria Su Bardağı 3'lü: 89 TL
Muffin Kek Kalıbı 6'lı: 159 TL
Güveç Tencere 24 cm: 109 TL
Colorina Dik Kenarlı Salata/Servis Kasesi: 75 TL
Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri:
Peros Toz Deterjan 12 Kg: 329 TL
Molfix Ultra Fırsat Paketi: 329 TL
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li: 289 TL
Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml: 72,50 TL
Domestos Kötü Koku Avcısı Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 1850 ml: 92,50 TL
Gıda ve Atıştırmalıklar:
Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500 gr: 75 TL
Master Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 140 gr: 74,50 TL
Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr: 330 TL
Osmaneli Ayva Lokumu 400 gr: 89 TL
Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri 100 gr: 29,50 TL