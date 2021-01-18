Bill Gates ABD'nin toprak ağası oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bill Gates ABD'nin toprak ağası oldu

18.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:25
Bill Gates ABD'nin toprak ağası oldu

Dünyanın en zenginlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'deki 242 bin dönümlük (yaklaşık 979 bin kilometrekare) tarım arazisini satın alarak, ülkedeki en büyük toprak sahibi oldu.

Dünyanın en zenginlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'deki 242 bin dönümlük (yaklaşık 979 bin kilometrekare) tarım arazisini satın alarak, ülkedeki en büyük toprak sahibi oldu.

Dünyanın en zengin dördüncü kişisi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'nin bir çok eyaletinden 242 bin dönümlük (yaklaşık 979 bin kilometrekare) tarım arazisini satın aldı. Gates,bu girişimiyle  ABD'nin en büyük özel tarım arazisi sahibi kişisi oldu. Amerikan medyası, Gates'in Florida ve Washington gibi yerlerde tarım arazisi satın aldığına dair çıkan haberlerin ardından bu kez de Gates'in 18 eyaleti kapsayan devasa bir tarım arazisi portföyü oluşturduğunu aktardı.

SERVETLERİ KORONAVİRÜSTE KATLANDI

ABD'li Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginleri koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde geçen 2020'de de servetlerine servet kattı. 2021'in ilk gününde güncellenen listeye göre Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de milyarderler listesine girenlerin servetlerindeki toplam artış yüzde 31'i buldu. Bu artışın, 8 yıldır yayımlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış olduğu kaydedildi.

132 MİLYAR SERVETLE İLK ÜÇTE

İlk 5 ismin 100 milyar dolardan fazla servete sahip olduğu listede Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 190, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk 170, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 132, Fransız iş insanı Bernard Arnault 114 ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 104 milyar dolarlık servete sahip gözüküyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Demet Şener Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Josef De Souza Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bill Gates ABD'nin toprak ağası oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 12:42:16. #1.15#
title