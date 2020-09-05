Bilişim Vadisi'nde 100 milyon liralık girişim sermayesi yatırım fonu kuruluyor Vakıf Katılım, Albaraka Türk ve Bilişim Vadisi ortaklığında 100 milyon lira sermayeli "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurulması için imzalar atıldı.

Vakıf Katılım, Albaraka Türk ve Bilişim Vadisi ortaklığında 100 milyon lira sermayeli "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurulması için imzalar atıldı.

Bilişim Vadisi Eren Bülbül Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni"nde konuşan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türkiye'nin geçirdiği bu dönüşümün, yerli ve milli olması gerektiği konusunda toplumsal bir mutabakatın sağladığını söyledi.

Kurum olarak, planlarını teknoloji ile büyüme vizyonu doğrultusunda oluşturduklarını vurgulayan Oran, "Özellikle sanayi hamlesi programı kapsamında kendimizi büyüme modelinin bir parçası olarak kabul ederek, istihdam sağlamaya yönelik faaliyet gösteren tüm girişimcilerin yanında olduk, yatırımlarına kaynak sağladık. Teknolojik yatırımlarıyla ülkemize katma değer sağlayan firmalara pozitif ayrımcılık yaparak, teknokentlerde önemli çalışmalara imza attık. Girişim sermayesi yatırım fonlarımızla yüksek teknoloji ve inovasyon konusunda start-up şirketlere ihtiyaç duydukları fon desteğini sağlamakta tereddüt etmedik." ifadesini kullandı.

Oran, KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara ulaşmaları için kendi kaynakları yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptıkları anlaşmalarla KOSGEB, kalkınma ajansları, teknokentler gibi kurumlarla iş birliklerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Oran, Türkiye genelinde 335 organize sanayi bölgesi ve 84 teknokentte, firmaların ihtiyaç duyduğu finansal kaynakları sunduklarını kaydetti.

-"Bu yatırım fonuyla çok daha önemli projeler için kaynak ayırabileceğiz"

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yatırımcıları arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını aktaran Oran, şöyle konuştu:

"Vakıf Katılım olarak bugüne kadar hayata geçirdiğimiz pek çok proje ve desteğin yanında, artık bu yatırım fonuyla çok daha önemli projeler için kaynak ayırabileceğiz. Türkiye'nin teknolojik gelişim ve değişiminde önemli bir rol oynayan Bilişim Vadisi'nin, bu yatırım fonu ile artık çok daha değerli bir pozisyon alacağımıza da inanıyorum. Bu fon sayesinde destekleyeceğimiz pek çok firma ve projenin, yakın zamanda ülkemizin teknolojik değişimine önemli katkılar sunacağını göreceğiz. Bu vesileyle 100 milyon liralık bu fonun kurulmasında bizlerle beraber elini taşın altına koyan Bilişim Vadisi ve Albaraka Türk'e teşekkürlerimi sunuyor, bu vizyoner projenin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."

"Beraber bu işin başarısı için koşturuyor olacağız"

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku da bütün teknoloji anlamında start-uplara destek verecek bir model inşa edileceğini belirterek, bunun kurulacak fon büyüklüğü ve start-uplara yönelik girişim sermayesi açısından en büyük fonlardan birisi olacağını söyledi.

Projeden heyecan duyduğunu dile getiren Utku, "Hızlı şekilde çalışıldı, pandemi sürecine rağmen Sayın Bakanımız da destek verdiler, çok hızlı şekilde hayata geçiriyor olacağız. Beraber bu işin başarısı için koşturuyor olacağız. Öncüler yol açarlar ama bir defa yol açıldı mı da başarılar geliyor olacak." ifadesini kullandı.

Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise Bilişim Vadisi'nin yapısı ve özelliklerini katılımcılara anlattı.

Asan, vadinin Türkiye'nin ihtiyacı olan yazılımcı niteliğini ve niceliğini artırmak, Türkiye'nin ihtiyacı olan yazılımları açık kaynak ekosistemiyle geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun da proje yürütücüsü olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından fonun kurulması için Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Emin Özer, Vakıf Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü İkram Göktaş, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku tarafından imzalar atıldı.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Kaynak: AA