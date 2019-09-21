Bileciksporlu futbolcular Neslican Tay'ı unutmadı

21.09.2019 19:00

Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonunun açılış maçında Bilecikspor kazanarak, lige 3 puanla başlarken, gol sonrası dün genç yaşta hayatını kaybeden Neslican Tay için üzerinde "Neslican Tay kalbimizdesin" yazılı tişört çıkarttılar.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanan müsabakada Bilecikspor şehrin diğer takımı 1299 Bilecik Kulübünü 2-0 yenerek, lige 3 puanla başladı. Maça güvenlik gerekçesiyle evli erkekler eşleriyle, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocuklar alındı. Yoğun bir güvenlik önlemi arasında başlayan müsabakanın 30'uncu dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan orta rakip takımın oyuncusunun elle müdahalesi sonrası maçın orta hakemi penaltı noktası gösterdi. Topun başına geçen Ahmet Tayfun Yalçın topu filelere göndererek, durumu 1-0 getirdi. Bu golden sona karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Bilecikspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Bilecikspor, maçın 65'inci dakikasında Selami Demir'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu golden sonra Bilecikspor yakaladığı yüzde yüzlük 3 gol pozisyonundan yararlanamazken, maçı 2-0 kazandı. Alınan 3 puanla lige galibiyet ile başlayan Bilecikspor, haftaya Akpınar Spor ile karşı karşıya gelecek.



Anlamlı pankart



Kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ı Bileciksporlu futbolculardır unutmadı. Bilecikspor'un ilk golü sonrası futbolcular sevgi yumağı olurken, golü atan oyuncu üzerinde "Neslican Tay kalbimizdesin" yazılı tişört çıkardı. Bu yazı tribünlerde bayanlardan büyük alkış geldi.



Maç 10 dakika geç başladı



Müsabaka bir kale filesinin yırtık olması sebebiyle 10 dakika geç başladı. Maçın 10'uncu dakikasında iki takımında forma renklerin kırmızı-beyaz olması ve sadece tozlukların farklı renklerde olması nedeniyle, maçın orta hakemi Bileciksporlu oyunculara fosforlu yelek giydirdi.



Öte yandan müsabakayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve az sayıda taraftar seyretti. - BİLECİK

Kaynak: İHA