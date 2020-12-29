Bilecik'teki seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bilecik'teki seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı

29.12.2020 08:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:48
Bilecik'teki seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı

Bilecik'te, Sakarya Havzası'ndaki köylerde seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı.

Bilecik'te, Sakarya Havzası'ndaki köylerde seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı.

Mikro klima özelliğine sahip Söğüt ilçesi ve çevresinde sadece hayvan gübresi kullanılarak örtü altı tarımla yılda 3-4 kez ürün alınıyor.

Üretilen marulun yüzde 70-80'i İstanbul'a satılıyor, kalanı ise Marmara Bölgesi'ndeki diğer bazı illerde market ve pazarlarda satışa sunuluyor.

Çiftçiler, marulun adedini 1-1,5 liradan satıyor. Marul, pazarlarda ise 4-5 liradan alıcı buluyor.

İlçede yaklaşık 2 bin 800 dekar alanda yetiştirilen marullardan yaklaşık 13 bin ton rekolte bekleniyor.

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, seraların yaklaşık yüzde 80'ine marul ve yeşil soğan ekildiğini söyledi.

Seralarda ağırlıklı olarak marul üretildiğini aktaran Yıldırım, bu sene fiyatların üreticiyi memnun ettiğini anlattı.

Üreticilerden Kasım Geçenel de 15 yıldır marul üretimiyle uğraştığını dile getirdi.

Kaliteli ürün yetiştirdiklerini vurgulayan Geçenel, "Marul işi zahmetli ama bir şekilde hayata tutunuyoruz. Kendimizi kurtarıyoruz, hayat devam ediyor." dedi.

Musa Aydın da geçimlerini 22 senedir maruldan sağladıklarını ifade etti.

Hasada erken saatlerde başladıklarını aktaran Aydın, "Sabah 06.00 gibi gelip başlıyoruz, akşam 17.00-18.00'e kadar çalışıyoruz. Suyunu gübresini veriyorum, ilacını atıyorum. Allah bin bereket versin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Özgür Özel Yaşar Güler Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Merve Dizdar Coşkun Sabah
Spor Metin Oktay Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilecik'teki seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 08:50:27. #1.15#
title