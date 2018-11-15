Bilecik'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bilecik'te hareket halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde İsmail Burak Kısa idaresindeki 43 HA 860 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracı durdurup inerek alevlere müdahale eden Kısa, yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Otomobilin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.