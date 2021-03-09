Bilecik'te "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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Bilecik'te "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu

09.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:00
Bilecik'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Bilecik'te "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Bilecik'te "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Vali Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk ile beraberindekiler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde merkez Yeniköy'de Mercan Hatıra Ormanı Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinlikte 70 sedir fidanını toprakla buluşturdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla fidan diken Vali Şentürk, "Yürütülen bu tür projeler İnşallah farkındalık oluşturarak, kadınlarımıza yönelik şiddet son bulur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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