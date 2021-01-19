Bilecik'te kısıtlama saatlerinde kiraladıkları evde kumar oynayan 15 kişiye para cezası

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olan günde ev kiralayarak kumar oynayan 15 kişiye, 400 bin lira para ceza kesildi.

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olan günde ev kiralayarak kumar oynayan 15 kişiye, 400 bin lira para ceza kesildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yeni Mahallede bulunan bir eve baskın düzenledi.

Adreste 15 kişinin kumar oynadığını tespit eden ekipler, şahıslara "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek", "sosyal mesafe kurallarına uymamak", "kapalı alanda sigara içmek" ve "kumar oynamak" gerekçesiyle toplamda 400 bin lira para cezası uyguladı.

Şahısların evi 4 saatliğine 800 liraya kiraladıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Mercan