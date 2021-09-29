Bilecik'te 4 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te 4 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bilecik'te 4 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 4 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenlendi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 4 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenlendi.

Avrupa Spor Haftası nedeniyle Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı ve Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen doğa yürüyüşü gençlik merkezinden başlayarak, Adabayırı mevkiine kadar 4 kilometrelik yol kat edildi. Etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, "Kaymakamlığımızın ve Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzce organize ettiğimiz doğa yürüyüşümüzü gönüllü gençlerimiz, muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve ilçe protokolümüzün katılımı ile 4 kilometre olarak gerçekleştirdik. Gönüllü gençlerimize ve doğa yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan yürüyüşe Kaymakam Altay'ın yanı sıra kurum müdürleri ve gençlik merkezi öğrencileri katıldı. - BİLECİK

Bilecik'te 4 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı

Bilecik'te 4 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
'Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir' diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım

"Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım

 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir

Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Donald Trump Abdullah Öcalan Muslera
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Şevval Şahin
Spor Umut Meraş Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te 4 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 10:58:21. #1.12#