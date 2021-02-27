"Bildiği iş neyse onu yapmalı" diyen Zlatan'a LeBron'dan sert yanıt: Bunu söylemesi çok komik

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Milan'ın yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic, NBA yıldızı LeBron James'i eleştirmiş ve "Siyaset hakkında konuşması hoşuma gitmiyor. Bildiği iş neyse onu yapmalı" demişti. LeBron James Zlatan'a yanıt verdi ve yanlış şeyler karşısında asla susmayacağını belirterek "Bunu söylemesi çok komik çünkü kendi de ırkçılığa maruz kalmıştı" ifadelerini kullandı.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kendisini ve diğer yüksek profilli sporcuları sosyal ve politik konularda konuştukları için eleştiren dünyaca ünlü futbol yıldızı Zlatan Ibrahimovic'e yanıt verdi.

Zlatan'ın yorumlarını pek hoş karşılamayan LeBron, dün geceki Portland Trail Blazers karşılaşması sonrası verdiği uzun yanıtta, asla sadece spora bağlı kalmayacağını ve platformunu her zaman topluluğunun yararına kullanacağını yineledi.

"YANLIŞ ŞEYLER HAKKINDA SUSAMAM"

Toplumda olup bitenlerle ilgili konuşmaya devam edeceğini söyleyen LeBron, "Yanlış şeyler hakkında asla susamam. Ben halkımla, eşitsizlikle, sosyal adaletsizlikle, ırkçılıkla, sistematik seçmen baskısıyla ve siyahi toplumda olup bitenler hakkında konuşan biriyim, çünkü ben de bir zamanlar bunun bir parçasıydım ve şu anda olanları da görüyorum. Bunları, yaptırdığım okulumda aynı şeyleri yaşayan ve birinin bunlar hakkında konuşmasına ihtiyaç duyan, 300'den fazla çocuğun olması sayesinde biliyorum" dedi.

"SESİMİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİM"

Sadece spora bağlı kalmasının mümkün olmadığını söyleyen NBA yıldızı, "Ben onların sesiyim. Platformumu, yalnızca kendi toplumumda değil, bu ülkede ve dünyada meydana gelebilecek her şeye ışık tutmaya devam etmek için kullanıyorum. Yalnızca spora bağlı kalmam mümkün değil, çünkü bu platformun ve sesimin ne kadar güçlü olduğunun bilincindeyim. Bugün Atlanta Dream takımının sahiplik grubu arasında yer alan o güzel siyahi kadın Renee Montgomery'ye, zamanında çenemi kapatıp işime bakmış mıyım diye sorabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"ZAMANINDA KENDİ DE IRKÇILIKTAN YAKINMIŞTI"

James daha sonra, geçmişte ırkçılıkla ilgili yaptığı yorumlarını dikkate alarak, Ibrahimoviç'i eleştirmeye bu sözlerle devam etti:

"Bunu söylemesi çok komik, çünkü 2018'de, soyadı belli bir soyadı olmadığı için İsveç'te ırkçılığa maruz kaldığını hissettiğini söyleyen de kendisiydi. Ben ne konuştuğumu bilen birisiyim. Bu yüzden bu konuda hedef alınmaması gereken bir adamım, çünkü dersime çalışırım."

ZLATAN'DAN LEBRON'A: BİLDİĞİNİZ İŞ NEYSE ONU YAPMANIZ GEREKİR

UEFA ve Discovery+ Sweden ile yaptığı röportajda genel olarak sporcuların siyasetle ilgili konulara değinmesini eleştiren Zlatan, James'i örnek göstererek, "Olağanüstü bir oyuncu, ama 'statü' sahibi insanların siyaset hakkında konuşması pek hoşuma gitmiyor. Bildiğiniz iş neyse onu yapmanız gerekir. Ben futbol oynuyorum, çünkü yaptığım en iyi şey bu. Politikacı değilim. Eğer olsaydım, siyaset yapardım" demişti.