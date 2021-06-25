BİGGSİNERJİ ile iş fikirleri gerçeğe dönüşüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknopark'ı (DEPARK) yürütücülüğünde, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen BİGGSİNERJİ programında, TÜBİTAK'a iletilen 23 projenin 8'i, 200 bin TL'ye kadar hibe desteği almaya hak kazandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknopark'ı (DEPARK) yürütücülüğünde, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ile İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen BİGGSİNERJİ programında, TÜBİTAK'a iletilen 23 projenin 8'i, 200 bin TL'ye kadar hibe desteği almaya hak kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) Koordinatörü ve BİGGSİNERJİ Programı Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hasan Selim, söz konusu projelerin yenilikçi yapıları ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Girişimcilik ekosistemine katkı sunan ve binden fazla Ar-Ge personelini bünyesinde barındıran Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) yürütücülüğünde, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliği ile sürdürülen 'TÜBİTAK 1512 BİGGSİNERJİ 2020-1' programı kapsamında, eğitim ve mentorluk desteği verilen 23 projenin sekizi, 200 bin TL'ye kadar hibe almaya hak kazandı.

Proje kapsamında teknoloji tabanlı, ticari potansiyeli yüksek, ülke ve dünya için yenilikçi projeler üreten girişimcilere fikirden pazara giden yolda ihtiyaç duyabilecekleri eğitim, mentorluk ve ticarileşme destekleri sağlanacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) Koordinatörü ve BİGGSİNERJİ Programı Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Hasan Selim, "TÜBİTAK'tan hibe almaya hak kazanan sekiz girişimci, fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladı. Kurulacak şirketler arasında DEPARK bünyesinde faaliyet gösterenler de olacak" diye konuştu.

Projeler desteklenecek

İkinci aşama değerlendirmesi için TÜBİTAK'a ilettikleri 23 projeden sekizinin 200 bin TL hibe desteği aldığını belirten Selim, "Hepsi birbirinden değerli projeler, yenilikçi yapılarıyla ülkemize ve dünyamıza katkı sağlayacak. Türkiye ekonomisini dışa bağımlılıktan kurtarmaya yardımcı olacak. Bunun bir örneğini, Covid-19 salgını sürecinde Türkiye'de yerli teknoloji ile üretilen ve birçok ülkede aktif olarak kullanılan solunum cihazında gördük. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde de milli ve yerli üretim anlayışına uygun projeler ortaya çıkacaktır" dedi.

Hibe almaya hak kazanan girişimlerin arasında SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için ilaç adayının oluşturulması ve otizmli bireylerin gelişimine destek olmak amacıyla tasarlanmış sanal gerçeklik uygulaması gibi projelerin bulunduğunu açıklayan Selim, "Destek alan girişimler için macera şimdi başlıyor. Bundan sonraki aşama, şirket kurma ve fikirleri ticarileştirmek olacak. Biz de bu yeni süreçte hibe almaya hak kazanan projeleri Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Nükhet Hotar'ın himayelerinde desteklemeye devam edeceğiz. DETTO olarak, Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve fikirlerin ticarileşmesi alanlarında hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Girişimcilerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

TÜBİTAK 1512 BİGGSİNERJİ projesi kapsamında destek alan girişimciler ise Aleyna Yıldız, Mehmet Deniz Yelli, Bilçağ Akgün, Mustafa Ak, Yusuf Can Uz, Bayram Devlet, Esra Tokay ve Mustafa Ogün Afacan oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı