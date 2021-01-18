Bigadiçli 320 şehit anısına, 69 mahalleye 74 anıt yaptırıldı

BALIKESİR'in Bigadiç ilçe Belediyesi, Çanakkale Savaşları sırasında şehit düşen 320 asker için 69 mahallede 74 anıt yaptırdı. 3 yıl süren araştırmalar sonunda tespit edilen şehitlerin isimleri, hatıralarını yaşatmak için anıtların üzerine yazıldı.

Bigadiç Belediyesi, Çanakkale Savaşları ağırlıklı olmak üzere 1'inci Dünya savaşının farklı cephelerinde vatanı için canlarını feda eden Bigadiçli şehitlerin isimlerinin tespit edilmesi amacıyla 3 yıl önce araştırma başlattı. 1'inci Dünya Savaşı'nda ağırlıklı olarak Çanakkale cephesinde şehit düşen 320 şehidin yakınlarına ulaşıldı. Ardından da şehit düşen askerler anısına Bigadiç'e bağlı 69 kırsal mahalleye anıt yaptırdı. Anıtların kaidelerine şehitlerin isimleri yazıldı. Anıtların yanına dikilen gönderlere ise Türk bayrakları çekildi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçeden Çanakkale Savaşları ağırlıklı olmak üzere 1'inci Dünya Savaşı'nın farklı cephelerine giderek, vatanını savunurken şehit düşen Mehmetçiklerin isimlerinin tespiti ve anılarını yaşatmak için bir proje başlattıklarını bildirdi. Üç yılda tamamlanan araştırmalar sonunda 320 şehidin ismi belirlenerek, 69 kırsal mahalleye toplam 74 anıt yaptırdıklarını anlatan Başkan Avcu, şunları söyledi: "Çanakkale Savaşları'na katılan ve şehit düşen Bigadiçli askerlerimizin olduğunu biliyorduk. Ancak isimleri kayıt altında değildi. Soy kütüğü uygulaması başladıktan sonra üç senelik bir araştırma yaptık. 69 kırsal mahallemiz üç görevli tarafından gezildi. O günleri yaşayanlarla, yakınlarıyla görüştük. Köylerin çoğunda da eli kalem tutan, okuma yazma bilen pek kimse kalmamış. Bu nedenle de fazla kayıt tutulamamış. Soy kütüğü uygulamasından da faydalanarak tespitleri yaptık ve şehitlerimizi kayıt altına aldık. 69 mahallemize 74 anıt ve yanlarına da al bayrağımızı diktik. Bize Cumhuriyeti kuran, Türk milletinin payidar olmasını sağlayan, inşallah al bayrağımızın ilelebet dalgalanmasını sağlayacak olan şehitlerimize bir nebze bir şey yapabildiysek ne mutlu bize. Devletin sahibi onlar, onlar bizim tapu senedimiz. Hepsinden Allah razı olsun."'AİLEMİZDE ŞEHİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİK'Anıtların hazırlanmasından son derece memnun olduklarını söyleyen Recep Canbazoğlu, "Çok güzel bir çalışma oldu. Yapanlardan Allah razı olsun. Ben dedemin babasının Yemen'de şehit olduğunu duymuştum. Ama iki aile ferdimizin daha Çanakkale'de şehit olduğunu bu çalışma sayesinde öğrendik. Allah razı olsun onlardan. Onlar orada şehit olmasaydı, ne vatanımız olurdu, ne ailemiz olurdu. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.Hasan Baycan da, anıtların kendilerini gururlandırdığını söylerken, bir evden 3 şehit olduğunu bu çalışma sayesinde öğrendiklerini kaydeden Bilal Tolga da şehitlere minnet borcunun ödenmesi açısından anıtların yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.41 şehit anısına dört anıt yaptırıldığı Esenli Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Erteç, "Çanakkale'ye birçok gezi düzenledik. Eski nüfus defterlerimizde elimizde şehitlerimizin kayıtları mevcuttu. Belediyemizin böyle bir projesi olunca da heyecanlandık ve listeyi verdik. İncelemelerin ardında anıtlar yapıldı. Her yerde şehidimiz çoktur ama bizde tam kayıtlar olduğundan dört anıt yapıldı. Bu maneviyatın gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli" diye konuştu.





- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN