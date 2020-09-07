Biga'da yılın ilk çeltik hasadı yapıldı Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilk çeltik hasadı, Vali İlhami Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilk çeltik hasadı, Vali İlhami Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay, Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, İl Genel Meclisi üyeleri, vatandaşlar ve çiftçilerin katılım sağladığı programda Vali Aktaş, biçerdöverle yılın ilk çeltik hasadını gerçekleştirdi.

Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin önemli tarım alanlarına sahip olduğunu söyledi.

Bu konuda Biga ilçesinin önemli bir nokta olduğunu belirten Aktaş, "Devletimiz çiftçinin emeğinin boşa gitmemesi için çok ciddi destekler veriyor. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle, uzmanlarımızla, Ziraat Odalarımızla ve diğer bütün paydaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde sürekli üretip bölgemizdeki tarımsal faaliyetleri ayakta tutmalıyız." dedi.

Çeltik hasadına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, olağanüstü gayret göstererek tarım üretimine büyük katkıda bulunan çiftçilere çalışmalarında başarılar dileyerek, hasatlarının bol, kazançlarının bereketli olması temennisinde bulundu.

Tören, hasadın ardından üreticilerle yapılan görüşme ile sona erdi.

Kaynak: AA