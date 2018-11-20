Biga Belediyesi Sanat Merkezi Açacak

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi; Emek Kafe, Sergi Salonu ve Prof. Dr. Ali Barutçu Kitaplığı'nın yer aldığı Sanat Merkezi'ni açacak.

24 Kasım Cumartesi günü saat 13: 00'te gerçekleşecek açılışa Prof. Dr. Ali Barutçu da katılacak. Öte yandan Prof. Dr. Barutçu'nun da Sergi Salonu'nda açılışa özel bir sergisi yer alacak. Prof. Dr. Barutçu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Bölümü, Yara Araştırma ve İyileştirme Merkezi Kurcusu ve Yara Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyor. Bigalı olan Prof. Dr. Barutçu, geçtiğimiz aylarda Yaşlılık Derneği Konseyi tarafından '2018 Yılı Örnek Kıdemli Vatandaşı' seçilmişti.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bigamızda Atatürk Kültür Merkezi'nde dijital kütüphane açtık. Hemen yanında Bigalı yazarların kitaplarından oluşan bir kütüphanemiz mevcut. Halimbey Konağı'nda bir kütüphanemiz var. Sanat Merkezi'mizde de çok güzel bir kütüphane açacağız. Çok değerli bir bilim insanı, Bigalı hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Barutçu'nun ismini verdik kütüphanemize. Kendisini açılışta Biga'da ağırlamaktan da büyük mutluluk duyacağız. Öğretmenlerimiz için de önemli bir çalışma alanı, zaman geçirilebilecek bir yer olacağını düşündüğümüz Sanat Merkezimizi, bu nedenle Öğretmenler Günü'nde faaliyete geçiriyoruz. Bu vesileyle Baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Tüm Bigalı hemşehrilerimi de açılışımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE