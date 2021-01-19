Biden ne zaman göreve başlıyor? ABD yeni başkanı ne zaman göreve başlayacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleşen seçim sonrasında oyların çoğunluğunu alarak yeni dönemde ABD Başkanı olmaya hak kazanan Joe Biden, ne zaman göreve başlıyor? diye vatandaşlarımız sorularına cevap arıyor. Peki, Biden ne zaman göreve başlıyor? ABD yeni başkanı ne zaman göreve başlayacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleşen seçim sonrasında oyların çoğunluğunu alarak yeni dönemde ABD Başkanı olmaya hak kazanan Joe Biden, ne zaman göreve başlıyor? diye vatandaşlarımız sorularına cevap arıyor. Peki, Biden ne zaman göreve başlıyor? ABD yeni başkanı ne zaman göreve başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

BİDEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLIYOR?

Joe Biden, yapılacak olan devir teslim töreni ile birlikte Beyaz Saray'da göreve gelecektir. Biden'ın ne zaman göreve başlayacağı ve süreç hakkında detaylar

20 Ocak tarihinde ABD Başkanı D. Trump koltuğunu yeni Başkan Joe Biden'a devredecek.

Temsilciler Meclisi'nin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesini onaylamasının ardından gözler nihai karar merci Senato'ya çevrildi. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Senato'nun planlandığı gibi 19 Ocak'ta yeniden toplanacağını ve bu tarihi erkene çekmeyeceklerini belirtti. Başkan Trump'a 2024 yılındaki muhtemel başkan adaylığının yolunu kapatabilecek azil duruşmasının 19 Ocak'ta başlaması durumunda, Trump'ın azil süreci Biden dönemine sarkacak. Buna karşın, bazı senatörler, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Biden'ın ilk günlerinin azil yargılamasıyla gölgelenmemesi için Senato'daki oturumun ileri bir tarihte yapılmasını istiyor. Senato'nun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin bu yönde oy kullanmasına ihtiyaç var. Bu durumda Trump'ın partisinden en az 17 kişinin aleyhinde adım atması gerekiyor.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Joe Biden'ın federal binalarda ve eyaletler arası seyahatlerde maske takmayı zorunlu hale getirmesi ve koronavirüs yüzünden yaşanan ekonomik kriz nedeniyle evlerinden tahliye edilmekle yüz yüze kalan kiracıların evden çıkarılmasına ilişkin yasağı uzatması bekleniyor. Yeni Başkan, salgınla mücadele ve aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi için Kongre'den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini söylemişti. Biden, göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon Amerikalının ücretsiz olarak aşılanması taahhüdü vermişti.

ABD'de Kongre baskınıyla ilgili soruşturma genişletilerek devam ederken, Trump'ı destekleyen bazı gruplar Demokrat Joe Biden'ın Başkanlık Yemin Töreni'nin düzenleneceği 20 Ocak'ta 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini açıkladı. Bunun yanı sıra bazı silahlı eylemlerin de yaşanabileceği istihbaratı üzerine, ABD ordusu Washington'a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkaracağını açıkladı. Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson, başkentte görev yapacak askerlerin tam teçhizatlı ve silahlı olacağını duyurdu. ABD Kongres'inde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato'da yapılacak oylamada karar verilecek.