Bıçak kemiğe dayandı! Yıkımı yaşayan Hull City'de taraftarlar, Acun Ilıcalı'ya kazan kaldırdı - Haberler
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Bıçak kemiğe dayandı! Yıkımı yaşayan Hull City'de taraftarlar, Acun Ilıcalı'ya kazan kaldırdı

Haberler.com - Spor
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İngiltere Championship'in 34. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, sahasında lig sonuncusu Barnsley'e 2-0 yenildi. Ilıcalı'nın takımı satın almasından sonra göreve gelen Şota Arveladze yönetiminde Hull City, 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kötü gidişat karşısında tepkili olan İngiliz ekibinin taraftarları, Acun Ilıcalı'ya sosyal medyada hoca seçimi üzerinden tepki gösterdi.

Hull City ile Barnsley, İngiltere Championship'in 34. haftasında karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 2-0 kaybetti.

Bıçak kemiğe dayandı! Yıkımı yaşayan Hull City'de taraftarlar, Acun Ilıcalı'ya kazan kaldırdıŞota Arveladze

SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET

Karşılaşmada Barnsley'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Styles ve 45+2. dakikada Morris kaydetti. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City 6 maçtır galibiyet alamazken Şota Arveladze yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmada ise yalnızca 1 galibiyet alabildi. 34 puanla 20. sırada bulunan Hull City, küme düşme potasının 13 puan üzerinde yer alıyor.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haberler

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