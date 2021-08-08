Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı sona erdi
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Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı sona erdi

Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ile düzenlenen Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı sona erdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ile düzenlenen Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'nce organize edilen müsabakada, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Halk Plajı'nda üç gün boyunca 50 spor kulübü ve ferdi sporculardan 140 kadın ile 170 erkek olmak üzere toplam 310 sporcu dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyonun ilk iki gününde triathle ve üçüncü son gününde ise biathle yarışları yapıldı. Kadın ve erkek sporcular biathle U-11, U-13 ve U-15 ile triathle U-11, U-13, U-15 ve U-17 kategorilerinde yarıştı.

"Başarılar diliyorum"

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Kandara'da ilk defa gerçekleştirilen bu şampiyonada mücadele eden takım ve sporculara teşekkür ediyorum. Yarışmalarda başarılı olan ve milli takım forması ile ülkemizi temsil edecek olan sporcularımıza da şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi

Biathle - Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışında dereceye giren sporculara madalyalarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve federasyon yetkilileri verdi. - KOCAELİ

Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı sona erdi
Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı sona erdi
Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı sona erdi
Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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