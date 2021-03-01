Beypiliç Boluspor: 0-3
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beypiliç Boluspor: 0-3

01.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:59
Beypiliç Boluspor: 0-3

STAT: İlçeHAKEMLER: Onur Özütoprak (x), Mehmet Ali Akor (x), Ogün Kamacı (x)MENEMENSPOR: Emre (x) - Rıdvan (x) (Dk. 12 Yusuf x), Furkan (xx), Domgjonas (x), Emir (xx), Alhassan (xx) (Dk. 82 Berkay), Traore (x) (Dk. 46 Ömer x), Tayfun (x), Mohamed (xx) (Dk. 73 Zenke x), Rasheed (x), Okan (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Onur Özütoprak (x), Mehmet Ali Akor (x), Ogün Kamacı (x)

MENEMENSPOR: Emre (x) - Rıdvan (x) (Dk. 12 Yusuf x), Furkan (xx), Domgjonas (x), Emir (xx), Alhassan (xx) (Dk. 82 Berkay), Traore (x) (Dk. 46 Ömer x), Tayfun (x), Mohamed (xx) (Dk. 73 Zenke x), Rasheed (x), Okan (x) (Dk. 46 Mehmet x)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx) - Oğuzhan (xxx), Aykut (xx), Emin (xxx), Ensar (xx) (Dk. 46 Muhsin x), Muhammed (xxx), Burak (xx), Gökhan (xxxx) (Dk. 85 Arda), Mustafa (xxx) (Dk. 74 Alican x), Gyasi (xx) (Dk. 65 Araz x), Hamza (xxx) (Dk. 65 Kassongo x)GOLLER: Dk. 17 Hamza, Dk. 49, Dk. 54 Gökhan (Boluspor)SARI KARTLAR: Yusuf, Furkan, Domgjonas, Mehmet (Menemenspor), Muhammed (Boluspor)KIRMIZI KART: Dk. 45 Yusuf (Menemenspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Akhisarspor ve Bursaspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Menemenspor evinde Beypiliç Boluspor engeline takıldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta konuk takım, Menemenspor'u 3-0 yenerek umutlarını artırdı.17'nci dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan Hamza Gür ağları havalandırdı: 0-1.34'üncü dakikada Rasheed'in sağdan yaptığı ortada Mamadou Traore'nin kafa vurduğu top az farkla auta gitti.45'inci dakikada Menemenspor 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerde Yusuf, gole giden Gökhan'ı ceza sahası dışında düşürdü. Hakem Onur Öztoprak bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Yusuf'a direkt kırmızı kartını gösterdi.49'uncu dakikada Boluspor farkı ikiye çıkardı. Domgjonas'tan kaptığı topla ceza sahasına giren Gökhan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plaseyi vurdu, top filelere gitti: 0-2.54'üncü dakikada Boluspor golleri üçledi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Gökhan şık bir vuruşla kaleci Emre'yi bir kez daha mağlup etti: 0-3.67'nci dakikada sol çaprazda Araz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Araz'ın şutunda top çok az farkla yandan oyun alanını terk etti.

82'nci dakikada atılan kısa topu kapan Tayfun ceza sahası içinde sert vurdu, kaleci Selmani üzerine gelen topu güçlükle çeldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Boluspor 3 puanı 3 golle aldı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Mesut Bakkal Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beypiliç Boluspor: 0-3 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:00:30. #1.16#
title