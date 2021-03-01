Beypiliç Boluspor: 0-3

STAT: İlçe

HAKEMLER: Onur Özütoprak (x), Mehmet Ali Akor (x), Ogün Kamacı (x)

MENEMENSPOR: Emre (x) - Rıdvan (x) (Dk. 12 Yusuf x), Furkan (xx), Domgjonas (x), Emir (xx), Alhassan (xx) (Dk. 82 Berkay), Traore (x) (Dk. 46 Ömer x), Tayfun (x), Mohamed (xx) (Dk. 73 Zenke x), Rasheed (x), Okan (x) (Dk. 46 Mehmet x)BEYPİLİÇ BOLUSPOR : Selmani (xxx) - Oğuzhan (xxx), Aykut (xx), Emin (xxx), Ensar (xx) (Dk. 46 Muhsin x), Muhammed (xxx), Burak (xx), Gökhan (xxxx) (Dk. 85 Arda), Mustafa (xxx) (Dk. 74 Alican x), Gyasi (xx) (Dk. 65 Araz x), Hamza (xxx) (Dk. 65 Kassongo x)GOLLER: Dk. 17 Hamza, Dk. 49, Dk. 54 Gökhan (Boluspor)SARI KARTLAR: Yusuf, Furkan, Domgjonas, Mehmet (Menemenspor), Muhammed (Boluspor)KIRMIZI KART: Dk. 45 Yusuf (Menemenspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Akhisarspor ve Bursaspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Menemenspor evinde Beypiliç Boluspor engeline takıldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta konuk takım, Menemenspor'u 3-0 yenerek umutlarını artırdı.17'nci dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan Hamza Gür ağları havalandırdı: 0-1.34'üncü dakikada Rasheed'in sağdan yaptığı ortada Mamadou Traore'nin kafa vurduğu top az farkla auta gitti.45'inci dakikada Menemenspor 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerde Yusuf, gole giden Gökhan'ı ceza sahası dışında düşürdü. Hakem Onur Öztoprak bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Yusuf'a direkt kırmızı kartını gösterdi.49'uncu dakikada Boluspor farkı ikiye çıkardı. Domgjonas'tan kaptığı topla ceza sahasına giren Gökhan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plaseyi vurdu, top filelere gitti: 0-2.54'üncü dakikada Boluspor golleri üçledi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Gökhan şık bir vuruşla kaleci Emre'yi bir kez daha mağlup etti: 0-3.67'nci dakikada sol çaprazda Araz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Araz'ın şutunda top çok az farkla yandan oyun alanını terk etti.

82'nci dakikada atılan kısa topu kapan Tayfun ceza sahası içinde sert vurdu, kaleci Selmani üzerine gelen topu güçlükle çeldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Boluspor 3 puanı 3 golle aldı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ