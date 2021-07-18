Beypazarı-Nallıhan arasında 28 kilometrelik yol yapım çalışmaları başlıyor
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Beypazarı-Nallıhan arasında 28 kilometrelik yol yapım çalışmaları başlıyor

Beypazarı-Nallıhan arasında 28 kilometrelik yol yapım çalışmaları başlıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara-Beypazarı-Nallıhan arası duble yol yapım çalışmaları kapsamında, kalan 28 kilometrelik bölümün yapımına bayram sonrası başlanacağı bildirildi.

Ankara-Beypazarı-Nallıhan arası duble yol yapım çalışmaları kapsamında, kalan 28 kilometrelik bölümün yapımına bayram sonrası başlanacağı bildirildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AA muhabirine, bir süre önce ihalesi yapılan D140 kontra kesim nolu kara yolunun Davutoğlan Mahallesi'nden Nallıhan'a kadar olan 28 kilometrelik bölümünde yol yapım çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

Kurban Bayramı sonrası yolda çalışmaların başlayacağını belirten Ceylan, yolu kısa süre içinde tamamlayacaklarını ifade etti.

Ceylan, yol yapımını yakından takip edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yol Ankara-İstanbul alternatif kara yolu olarak biliniyor ve tarihi İpekyolu üzerinde bir yol. 'Yol medeniyettir' dedik ve başkentimize yakışır yollar inşa ediyoruz. Ankara'nın en batısında bulunan Nallıhan ilçesi de artık Başkente çift yolla bağlanmış olacak. Duble yolun Davutoğlan Kuş cenneti geçişinde 2 tünel inşa edildi ve tüneller açıldı. Tünelin devamında Aladağ Çayı üzeri 255 metrelik 2 köprü yapımı sürüyor. Yolun bitirilmesiyle birlikte zaman kaybetmeden ulaşıma açacağız. Kuş cenneti geçişinde inşa edilen tüneller kuşların ürkmemesi ve rahatsız olmaması için inşa edilirken mevcut eski köprü seyir terası olarak kullanılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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