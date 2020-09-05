Beypazarı mevkisindeki orman yangını söndürüldü
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Beypazarı mevkisindeki orman yangını söndürüldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Eğriova Orman İşletme Şefliği mevkisinde ormanlık alanda başlayan yangının yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığı belirtildi.

Beypazarı mevkisindeki orman yangını söndürüldü
05.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:34

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Eğriova Orman İşletme Şefliği mevkisinde ormanlık alanda başlayan yangının yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yangınla mücadelede Ankara İtfaiyesinin Orman Genel Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerine lojistik destek sağladığı ifade edildi.

Destek çalışmalarının ANFA ve ASKİ'ye ait araç ve tankerlerin takviyesiyle gerçekleştirdiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğünce hem havadan hem de karadan yürütülen çalışmalara Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinden gelen iş makinelerinin de destek verdiği vurgulandı.

Orman yangınının uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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