Beyoğlu'nda "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" yürüyüşü

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir grup kadın, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Tünel Meydanı'nda toplanan katılımcılar, çeşitli dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Kadınlar, İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Gruptakiler bir süre yürüdükten sonra polis ekipleri, katılımcıları dağılmaları yönünde uyardı.

Gruptakilerden bazıları, polisin kurduğu barikatların üzerine çıkarak devirdi. Polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale etti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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