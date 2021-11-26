Beyoğlu'nda "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" yürüyüşü - Haberler
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Beyoğlu'nda "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" yürüyüşü

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda

Beyoğlu'nda bir grup kadın, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir grup kadın, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Tünel Meydanı'nda toplanan katılımcılar, çeşitli dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Kadınlar, İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Gruptakiler bir süre yürüdükten sonra polis ekipleri, katılımcıları dağılmaları yönünde uyardı.

Gruptakilerden bazıları, polisin kurduğu barikatların üzerine çıkarak devirdi. Polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale etti.

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AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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