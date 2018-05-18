Beymen ve Defacto Tekrar Halka Arz Noktasına Gelebilir"

BELGİN YAKIŞAN MUTLU - ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, bir şirket halka arz yoluna girmişse bir noktada bunu muhakkak gerçekleştirdiğini belirterek, "Her ne kadar Beymen ve DeFacto halka arzı gerçekleşemese de ikisi de tekrar halka arz noktasına gelebilir." dedi.

AA muhabirine dünyada ve Türkiye'de halka arz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünlü, daha önce halka arzların bu yıl 2,5-3 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasını beklediğini, ancak piyasa koşullarından dolayı bu rakamın gerisinde kalınabileceğini söyledi.

Ünlü, halka arzlar açısından yıla hızlı başlandığını, halen devam eden çalışmaların bulunduğunu aktararak, "En son ASELSAN, ikincil halka arz edileceğini duyurdu. Bu, mayıs sonu gibi gerçekleşebilecek bir halka arz olacak. Bundan sonra birkaç tane daha temmuz ve ekim aylarında hedeflenen halka arz var ancak yılın 2. yarısında halka arzlardan ziyade ikincil arz ve blok satış görme ihtimali daha yüksek. Biz de buraya odaklanacağız ve şimdiden üzerinde çalıştığımız birkaç proje var." diye konuştu.

Şirket olarak bu yıl birincil ve ikincil halka arzlar ile blok satışlara baktıklarında şimdiye kadar 600 milyon dolarlık işlem yaptıklarına değinen Ünlü, bu rakamın yıl sonunda 1 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti.

Ünlü, yıl başından itibaren piyasa toplamında ise 1,1-1,2 milyar dolarlık halka arz gerçekleştirildiğini anımsatarak, "2018 sonunda halka arz işlem hacmi açısından iyimser ihtimalle 1,5 milyar dolara ulaşabiliriz. ASELSAN çok büyük bir halka arz ve eğer gerçekleşirse bu rakam 2 milyar dolar seviyelerine çıkabilir." değerlendirmesini yaptı.

"Finans ve perakende sektörlerinde potansiyel halka arzlar olacak"

Mahmut Ünlü, dünyada halka arz piyasası açısından bu yılın beklenenden daha zor geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Halka arzlar açısından alıcıların baskın, etken ve seslerinin yüksek çıktığı zor bir dönemdeyiz. Son dönemde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 12 halka arz iptal edildi. Bunlardan 3'ü Türkiye'de. Yeterli talep bulunamaması, alıcıların fiyatın daha da iyileştirilmesini istemesi gibi birçok faktör halka arzların ertelenmesine yol açabiliyor. Gelecek dönemde finans ve perakende sektörlerinde potansiyel halka arzlar olacaktır. Bir şirket halka arz yoluna girmişse bir noktada bunu muhakkak gerçekleştiriyor. Her ne kadar Beymen ve DeFacto halka arzı gerçekleşemese de ikisi de tekrar halka arz noktasına gelebilir. İkisi de çok başarılı şirket, sadece zamanlama biraz şanssız oldu. Olumsuz faktörlerin piyasaları etkilediği bir dönemde göreceli daha ucuz bir fiyata satmak yerine, gelecekte daha iyi bir fiyata satmak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bunlar yeniden halka arz etme noktasına gelebilir."

Alıcı baskın piyasaya rağmen, Şok Marketler'in 550 milyon dolarlık büyüklükle Türkiye'de son 10 yılın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Ünlü, bunun da şirketin geleceği ve performansıyla ilgili çok olumlu sinyaller verdiğini söyledi.

"Yurt dışında halka açılan Türk şirketleri sahipsiz kalıyor"

Mahmut Ünlü, yurt dışında gerçekleştirilen halka arzlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'un yaptığı düzenlemeler sonrasında yurt dışı piyasalarla olan yönetmelik farklılıklarının giderildiğini, işlemlerin uluslararası kurallara göre gerçekleştirilebildiğini anlattı.

"İstanbul Finans Merkezi olacaksa, bizim borsamızdan böyle halka arzların gitmemesi lazım." diyen Ünlü, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yapılan halka arzların şöyle bir problemi var; Türk şirketleri oralarda sahipsiz kalıyor. İkincil işlemlerde derinliği çok düşük oluyor ve öylece unutulup giderek şirket değer kaybına uğruyor. Hem piyasa hem de şirketler açısından kötü bir durum. Burada halka arz gerçekleşince talep ve ilgiyi canlı tutuyoruz, işlem yapılmasını sağlıyoruz. Bundan dolayı da doğru adresin Türkiye olduğunu düşündük hep. SPK ve borsanın yaklaşımı çok olumlu. Bizim borsamız genç bir borsa. Bu tip düzenlemeler olabilir. Önemli olan bu esnekliği gösterip, düzenlemeleri yapıp, bu fırsatları kaçırmamak. Şu andaki düzenlemelerle halka arzlar çok rahat yapılabiliyor. Bence artık yurt dışında halka açılan Türk şirketlerinin hepsi, yapılan düzenlemeler sayesinde gelip Türkiye'de de borsaya kote olacak."

"Doğrudan yatırımlarda bu yıl 10 milyar doların altına inmeyiz"

Ünlü, kısa vadeli yatırım yapan yatırımcıların kur ve seçim dolayısıyla daha huzursuz olduğunu, ancak uzun vadeli doğrudan yatırımcılarda bu durumun yaşanmadığını söyledi.

Son 5 yıl içinde tüm yaşananlara rağmen Türkiye'ye uzun vadeli doğrudan yatırımların 10 milyar doların üzerinde seyretmeye devam ettiğine dikkati çeken Ünlü, "Benim inancım şu; Türkiye'de istikrarlı 3-4 yıllık bir dönem geçirirsek, bu rakam 20-25 milyar dolar seviyesine çok rahat gelir. Türkiye, çok yüksek potansiyele sahip iyi bir pazar. Dolayısıyla uzun vadede bakan yatırımcı Türkiye'ye geliyor. Bu yıl yine 10 milyar doların altına inmeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ünlü, bu yıl birleşme ve satın almalar açısından işlemlerin 2 milyar dolara yaklaştığını aktararak, "Yıl sonuna kadar 6-7 milyar doları danışmanlı olmak üzere, toplam 10 milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi yapılmasını bekliyorum." dedi.