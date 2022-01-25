BEYKOZ TEM'DE ARAÇ KUYRUĞU - Haberler
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BEYKOZ TEM'DE ARAÇ KUYRUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? İSTANBUL'da kar nedeniyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

? İSTANBUL'da kar nedeniyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştı. Alınan karardan haberi olmayan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmek isteyen sürücüler Beykoz, TEM'de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul Valiliği, bugün saat 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Alınan karar üzerine polis ekipleri Kavacık TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne girişine kontrol noktaları oluşturdu. Karardan haberi olmayan ve köprüden geçmek isteyen sürücüler TEM'de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı sürücüler hem polis noktasında hem de TEM Otoyolunda yolun açılması için beklediği görüldü.

BEYKOZ TEM'DE ARAÇ KUYRUĞU

BEYKOZ TEM'DE ARAÇ KUYRUĞU

BEYKOZ TEM'DE ARAÇ KUYRUĞU

BEYKOZ TEM'DE ARAÇ KUYRUĞU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fatih Sultan Mehmet, TEM Otoyolu, Tragger, kar, Güncel, Haber

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