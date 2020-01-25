Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı
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Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı

Google ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki Janelia Araştırma Kampüsü'nden bilim insanları, herhangi bir hayvandaki beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve yüksek çözünürlüklü beyin haritasını yayımladı.

25.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:58
Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı

ve 'nin eyaletindeki Janelia Araştırma Kampüsü'nden bilim insanları, herhangi bir hayvandaki beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve yüksek çözünürlüklü beyin haritasını yayımladı.


Araştırmacılar, 21 Ocak'ta, bir meyve sineğinin beynindeki 25 bin kadar nöronu birbirine bağlayan 20 milyon bağlantı noktasını (sinaps) izleyen üç boyutlu modeli paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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