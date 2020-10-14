Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak
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Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak

14.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:04
Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak

Alman beyaz eşya devi Bosch Siemens Hausgerate Pitsos'tan yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği belirtildi.

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausgerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağı bildirildi.

YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Firmadan yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Yunanistan'daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği belirtildi. Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yıl sonunda kapanacak olan şirketin yüzlerce kişinin işsiz kalmasına sebep olacağı ifade edildi.

İSTİHDAM VE İHRACATI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulunarak, BHS-Pitsos'un imalatını durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

1865'TE KURULMUŞTU

Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar avroya satılmıştı. BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı. Otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait Free Now Group da 28 Şubat'ta ülkedeki operasyonuna son vermişti. Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz'da Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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Haber Yorumları (5)
UCUZ İŞÇİ: tabiki yunanistanda euro Türkiyede Tl ödeniyor mantıklı hareket
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MUSA: Yunanistan da sigortayla birlikte türkiye kuruna göre 3 işçi parası veriyor tek kişiye. Ben yatırımcı olsam bende türkiyede yatırım yapardım kar yükseliyor
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YK: siz böyle dillendirir, yoaa, yunanaka darbe felan derseniz politika araya girer firmalar ge le mez. . . VW de gelecekti, mantik, ekonomi bunu diyordu bak politika nasil engelledi. . . dillendirmeyiiiin, glen hos gelsin, gidenin allahin selameti basina. .
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