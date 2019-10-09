Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okullar sertifika ve ödül töreni

09.10.2019 13:33

Pursaklar İlçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullar için ödül töreni düzenlendi.

Saray Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazanan okulların ödül dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İl Sağlık ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Pursaklar'daki özel ve devlet okullarının müdürleri katıldı.

Ödül töreninde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Denetimleri geçerek 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası' almaya hak kazanan okulları tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA