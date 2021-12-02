Beşiktaşlı futbolculardan tepki çeken paylaşım! Çileden çıkan taraftarlar, "Söğüş tayfa" yorumları yaptı - Haberler Spor
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Beşiktaşlı futbolculardan tepki çeken paylaşım! Çileden çıkan taraftarlar, "Söğüş tayfa" yorumları yaptı

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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, kadro dışı kalan diğer futbolcular Jeremain Lens ve Adem Ljajic'le çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Takım kötü günlerden geçerken oldukça keyifli görünen futbolcuların bu tavrı taraftarı çıldırttı. 3 futbolcunun maç oynamadan milyon eurolar kazandığını belirten taraftarlar, "Söğüş tayfa" yorumlarında bulundu.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular Fabrice N'Sakala, Jeremain Lens ve Adem Ljajic'in yer aldığı videoya siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.

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Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren N'Sakala, kadro dışı kalan diğer futbolcularla birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Siyah-beyazlıların sahada başarısız sonuçlar aldığı bu günlerde futbolcuların oldukça mutlu olması sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti.

Beşiktaşlı futbolculardan tepki çeken paylaşım! 'Söğüş tayfa' yorumu yapan taraftarlar çileden çıktı

Beşiktaşlı futbolculardan tepki çeken paylaşım! 'Söğüş tayfa' yorumu yapan taraftarlar çileden çıktı

Beşiktaşlı futbolculardan tepki çeken paylaşım! 'Söğüş tayfa' yorumu yapan taraftarlar çileden çıktı

Beşiktaşlı futbolculardan tepki çeken paylaşım! 'Söğüş tayfa' yorumu yapan taraftarlar çileden çıktı

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