Beşiktaşlı futbolculardan tepki çeken paylaşım! Çileden çıkan taraftarlar, "Söğüş tayfa" yorumları yaptı

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular Fabrice N'Sakala, Jeremain Lens ve Adem Ljajic'in yer aldığı videoya siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.

MUTLU HALLERİ TARAFTARI KIZDIRDI

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren N'Sakala, kadro dışı kalan diğer futbolcularla birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Siyah-beyazlıların sahada başarısız sonuçlar aldığı bu günlerde futbolcuların oldukça mutlu olması sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti.

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