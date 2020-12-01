Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal: "Bu takım için her şeyimi vereceğim"

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, kulübü için gereken neyse onu yaptığını ve sahada terinin son damlasına kadar mücadele etmek istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, kulübü için gereken neyse onu yaptığını ve sahada terinin son damlasına kadar mücadele etmek istediğini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta bir gol atan Necip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Performansından dolayı zaman zaman eleştirilmesine değinen Necip, "Eleştirilere her zaman açığım. Sadece hakaret olmaması lazım. Kötü çok maç oynadım, bundan sonra da oynayabilirim. Sonuçta sahaya çıktığımda hiçbir zaman birisi 'mücadele etmedi' diyemez. Ne zaman çıksam terimin son damlasına kadar oynuyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim." dedi.

İşinin sahada olduğunu vurgulayan Necip, "Her zaman kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Sakatlanmamaya çalışıyorum. Sahaya çıktığımda bu forma için ne gerekiyorsa veriyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kendisine çok şey kazandırdığını belirten Necip, "Buralarda olmam, bu kadar şey kazanmam Beşiktaş sayesinde oldu. Parasal konuda, her konuda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir senede alacağım parayı 3 senede alıyorum. Şu an ben gereken ne olursa olsun yapıyorum." diye konuştu.

Milli takım beklentisi olup olmadığı sorusunu Necip, "Milli takım Şenol hocanın takdiri. Ben çalışmaya devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Takımın, taraftarlarımızın bu galibiyete çok ihtiyacı vardı"

Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle takımdan ayrı kaldığını hatırlatan Necip, "Zorlu süreçten geldim, karantinadan geldim. 11-12 gün hiçbir şey yapmadım. Tek antrenmanla Başakşehir maçına çıktım. Pandemi futbolcular için de çok zor. Bu konuda taraftarlardan destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu süreçte Medipol Başakşehir'i yendiklerini ardından derbi galibiyetine imza attıklarını kaydeden Necip, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başakşehir'i yendik, sonra derbiyi kazandık. Takımın, taraftarlarımızın da bu galibiyete çok ihtiyacı vardı. Çok güzel galibiyet aldık, çok mutluyuz. Sezona zor şartlarda başladık. PAOK maçı bir anda ortaya çıktı. İyi hazırlanamadık, izinden gelmiştik. Sonra o süreçte biraz daha takım adapte oldu. Ne kadar dikkat etseniz de Kovid bulaşıyor. Başakşehir ve Fenerbahçe maçları bizim için hayati önemdeydi. Her maça tek tek bakıyoruz. Fenerbahçe maçını unutmamız lazım. Arkadaşlık üst seviyede, inşallah böyle devam eder."

Derbi galibiyetinin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Necip, attığı gol konusunda, "Çok mutluyum. Maç sabahı da Utku ile konuşuyorduk. O gün gol atacağımı hissetmiştim. Utku'ya da söylemiştim. O da 'abi gol atarsan kay' demişti. Ben de o yüzden kaydım. Koray Avcı abiyle aynı sevinç gibi oldu. Çok mutluyum, böyle şeyler unutulmayacak." diye konuştu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın analizleriyle maça çıktıklarını vurgulayan Yalçın, "Onun taktikleriyle çıkıyoruz. Bize derbinin nasıl olduğunu anlattı. Ben de zaten 12 yıldır derbi oynuyorum. Bu maçların havasını biliyoruz. Bu maçların önemini herkes biliyor. O şekilde sahaya çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın 2005'te Fenerbahçe'yi 4-3 yendiğinin hatırlatılması üzerine Necip, "2005'teki maçta stattaydım. 2003-2004'te Beşiktaş altyapısına girmiştim. O zaman top toplayıcılık vardı. Ben o derbide top toplayıcı değildim ama maçı izliyordum." ifadelerini kullandı.

"Taraftar yoktu, ruhları oradaydı"

Maçın seyircisiz oynandığını ama takım olarak Beşiktaşlı taraftarların olduğu bölümde sevinçlerinin yaşanmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Necip, "Taraftar yoktu, ruhları oradaydı. Onlara inanıyorduk. Isınmaya çıkarken onların her zaman olduğu bölüme gittik. Maçtan sonra da onlarla galibiyeti kutladık." diye konuştu.

Uzun süredir Beşiktaş'ta oynadığını belirten Necip, şunları söyledi:

"Hedefim futbolu sembol oyuncu olarak bırakmak. Neler olacağını bilmiyorsunuz. Avrupa kupalarında en fazla forma giyen oyuncuyum. Normal maçlarda da üçüncü sıradaydım. Hedefim önümdekileri geçip futbolu burada bırakmak ve kulübüme ilerleyen süreçte katkı sağlamak."

"Nerede eksik varsa orada oynarım"

Farklı mevkilerde oynamasının önemli olmadığını kaydeden Necip, "Nerede oynayacağımın kararını hoca verecek. Şu an stoperde devam ediyorum. Nerede eksik varsa orada oynarım. Sorun yok." diye konuştu.

Kalede oynamak isteyip istemeyeceği sorusuna Necip, "Olabilir, niye olmasın? İhtiyaç olursa oraya da geçerim." değerlendirmesinde bulundu.

"Sergen hoca gençler için büyük şans"

Beşiktaş'ta genç oyuncuların şans bulmasına değinen Necip, "Ben de buraya o yollardan geldim. Genç oyuncuların hepsiyle konuşuyorum ama burada önemli olan bizim hocanın onlara bakış açısı. Sergen hocayla altyapıda da çalıştım. Beni yukarıya göndermek için çok çaba gösterdi. Sergen hoca gençler için büyük şans. Her zaman görev veriyor. Ersin, Utku, Rıdvan, Erdoğan... Onların da bu şansı değerlendirmesi lazım. Maç olarak inşallah beni de geçerler." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ