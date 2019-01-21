Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı, Quaresma'nın Takımdan Ayrılacağı İddialarına Son Noktayı Koydu

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılmak istediği iddia edilirken, siyah-beyazlı yönetimden resmi açıklama geldi. Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı konuyla ilgili NTV'ye konuştu.

Ahmet Kavalcı, "Quaresma bizim değerli bir oyuncumuz, iyi kamp dönemi geçirdi. Akhisarspor maçında da kaptandı. Bugüne kadar ne benimle, ne de teknik direktörümüz Şenol Güneş ile ayrılmak istediğine dair bir konuşması olmadı, böyle bir talepte bulunmadı. Beşiktaş ile 1,5 yıl daha sözleşmesi var, takımımız için elinden geleni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 12 ASİSTİ BULUNUYOR

35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 23 maçta 3 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.