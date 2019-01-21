Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı, Quaresma'nın Takımdan Ayrılacağı İddialarına Son Noktayı Koydu
Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, "Ricardo Quaresma bizim değerli bir oyuncumuz, iyi kamp dönemi geçirdi. Bugüne kadar ne benimle, ne de teknik direktörümüz Şenol Güneş ile ayrılmak istediğine dair bir konuşması olmadı." dedi.
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılmak istediği iddia edilirken, siyah-beyazlı yönetimden resmi açıklama geldi. Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı konuyla ilgili NTV'ye konuştu.
Ahmet Kavalcı, "Quaresma bizim değerli bir oyuncumuz, iyi kamp dönemi geçirdi. Akhisarspor maçında da kaptandı. Bugüne kadar ne benimle, ne de teknik direktörümüz Şenol Güneş ile ayrılmak istediğine dair bir konuşması olmadı, böyle bir talepte bulunmadı. Beşiktaş ile 1,5 yıl daha sözleşmesi var, takımımız için elinden geleni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
BU SEZON 12 ASİSTİ BULUNUYOR
35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 23 maçta 3 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.
YORUMLAR (9)
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q7 bjk bjk kalmalıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sakın q7 göndermeyin renkli takımları sevindirmeyin q7 bjk kalmalıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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q7 bjk kılmalıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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q7 bjk kalmalı q7 karalaması yaparak q7 yi bjk koparmaya çalışıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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malatyaspora gelsin, kamarayla bifumayı da aldık ki. bizde şampiyonluk yaşar. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır