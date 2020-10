Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme

Sezona Avrupa'dan elenerek başlayan ve ligde sıkıntılı zamanlar geçiren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürse de Domagoj Vida'nın engelleme çabasıyla karşılaştı. Hırvat stoperin, vatandaşı Nikola Kalinic'le konuşarak ödeme sıkıntılarından dolayı Beşiktaş'a gelmemesi yönünde tavsiye verdiği iddia edildi.

Yaz transfer döneminin bitmesine 4 gün kala Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Mevcut kadroda 16 yabancı futbolcusu bulunan siyah-beyazlıların gündeminde sağ bek, santrfor ve duruma göre kanat forvet transferi var. Eğer bu üç transfer de gerçekleştirilirse Beşiktaş 19 olacak yabancı futbolcu sayısını 14'e düşürmek için uğraşacak.

MIRIN, DOUGLAS VE LENS AYRILMAZSA SÖZLEŞMELERİ DONDURULACAK

İlk etapta kadro dışı bırakılan Mirin, Douglas ve Lens transferin son gününe kadar kendilerine sunulan ayrılma şartlarını kabul etmezlerse sözleşmeleri dondurulacak ve kontratlarındaki hak edişlerini almaya devam edecek. Böylelikle mevcut kadronun maaş yüküne, takımda olmayan futbolcular ve her ay 1 milyon lira ödenen Abdullah Avcı eklenirken, bir sezon için 60 milyon liraya yakın ekstra ödeme yapılacak.

TRANSFER GELİRSE 2 YABANCI DAHA GİDECEK

Ancak Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmelerinin dondurulması da Beşiktaş'a yetmeyecek ve 2 transfer yapılırsa en az bir, 3 transfer yapılırsa en az iki yabancının daha takımdan gönderilmesi gerecek. Bu durumda da Cyle Larin'in 4 gün içinde takım bulunarak bonservisiyle veya kiralık gönderilmesi en yakın seçenek olarak duruyor. Düşük ihtimal de olsa 3 transfer yapılması halinde ise gönderilecek son yabancı futbolcunun Tyler Boyd veya N'Koudou olması yüksek olasılık.

VIDA'NIN KALINIC'E "BEŞİKTAŞ'A GELME" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Siyah-beyazlı yönetim tüm bu seçenekleri alınacak santrforun aynı zamanda kanat forvet olma özelliğine de bakarak değerlendiriyor. Anlaşma aşamasında olan Nikola Kalinic'in alınması durumunda Vincent Aboubakar teknik heyet tarafından kanat forvet olarak da değerlendirilebileceği için yapılacak transfer sayısı ikiye düşecek.

Ancak Kalinic için her gün değişen şartlar ve haberler siyah-beyazlıları her an yeni bir arayışa itebilir. Dün akşamdan itibaren Hırvat ve İspanyol medyasına düşen haberlere göre; Nikola Kalinic, 2 aydır görüşme halinde olduğu Beşiktaş'a transfer olmaktan, ödeme şartlarında ve garantisinde sıkıntılar yaşadığı için vazgeçti. Hatta Domagoj Vida'nın ismi bile bu haberlerde "Kalinic'e Beşiktaş'a gelme dedi" şeklinde yer alıyor.

Diğer yandan Hırvat futbolcunun İtalyan kulüplerinden son ana kadar teklif beklediği için Beşiktaş'ı oyaladığı da gelen bilgiler arasında. Beşiktaş ile Kalinic arasındaki bu çıkmaz iki taraftan birinin yeni bir transfer hareketi yapmasıyla son bulacak.

KALINIC OLMAZSA MIGUEL BORJA YA DA YANNICK BOLASIE

Beşiktaş, Kalinic transferinin gerçekleşmemesi halinde ise Kolombiyalı santrfor Miguel Borja ve Everton'un satış listesine koyduğu kanat forvet Yannick Bolasie gibi isimlere yönelecek.

Bu arada sağ bek için anlaşılan Valentin Rosier, İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imza atmak için siyah-beyazlılardan haber bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ