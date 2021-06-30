Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'Teixeira olmazsa Gedson gelsin' talebi ortalığı karıştıracak
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın transfer listesinin başında yer alan Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira'nın Kartal'dan yıllık 3 milyon Euro maaş ile birlikte imza parası istemesi transferi zora soktu. Yönetimle bu transferi görüşen Teknik Direktör Sergen Yalçın ise "Teixeira olmazsa Gedson Fernandes'i isterim" talebinde bulundu. Galatasaray'ın yeniden kadroya katmayı planladığı Portekizli yıldız için Beşiktaş'ın da devreye girmesi iki kulüp arasında gerilimi artıracak gibi görünüyor.

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta listenin başında Brezilyalı yıldız Alex Teixeira yer alıyor. Son yapılan temaslarda Brezilyalı yıldızın yıllık 3 milyon Euro maaş ile birlikte imza parası talep etmesi siyah-beyazlıları çıkmaza soktu. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yöneticiler önceki gün transfer gelişmeleri nedeniyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yalçın, "Teixeira olmazsa Gedson Fernandes'i isterim" talebinde bulundu. Sözcü'nün haberine göre yönetim, alternatif olarak Portekizli futbolcuyu belirledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'Teixeira olmazsa Gedson gelsin' talebi ortalığı karıştıracak

GALATASARAY DEVREDE

Sezonun ikinci devresini Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gedson'un adı, Portekiz basınında yeniden Galatasaray ile anılıyor. Beşiktaş, Teixeira'yla maaş konusunda pazarlıklarını sonuna kadar sürdürüp olumlu bir yanıt almak için uğraşacak. Sambacı, yüksek maliyetinde ısrarcı olursa Gedson'u kiralamak için Benficalı yöneticilerle masaya oturulacak. Bu arada Josef de Souza'nın, birlikte tatil yaptığı Teixeira'nın 'Kartal pozu' fotoğrafını paylaşması taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'Teixeira olmazsa Gedson gelsin' talebi ortalığı karıştıracak

ÇEBİ ÖDEDİ KRİZ BİTTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübü UEFA nezdinde önemli bir cezadan kurtardı. Sezon içinde 100 milyon TL'ye yakın futbolcu alacakları ve dış borçları cebinden karşılayan Çebi'nin UEFA'ya dün 2.8 milyon Euro'luk ödeme yaptığı öğrenildi. UEFA, siyah-beyazlı kulübün geçmiş borçları nedeniyle Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el konulacağını bildirmişti. Ahmet Nur Çebi'nin bu hamlesinin ardından UEFA krizi çok büyümeden sona erdi.

Galatasaray, Gedson Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı
Galatasaray, Gedson Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı
Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:43:59. #1.16#

title