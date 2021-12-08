Beşiktaş taraftarının sabır taşı çatladı! İstifaya çağırılan Sergen Yalçın'a görülmemiş tepki var

Son 8 resmi maçta yalnızca 1 beraberlik alarak geri kalan 7 karşılaşmada mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı. Borussia Dortmund'a 5-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından küplere binen taraftarlar sosyal medyada deneyimli hocayı istifaya çağırdı.

Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından oldukça öfkelenen Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Sergen Yalçın'ı artık takımda istemiyor. Sosyal medyada "Sergen istifa" etiketini kullanarak binlerce yorum yapan taraftarlar, kısa süre içinde bu çağrılarını gündemin zirvesine taşıdı.

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