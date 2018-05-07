Beşiktaş Taraftarı Tolga Zengin'i Eleştiren Müge Anlı'ya Küfür Etti
Beşiktaş taraftarları Kayserispor maçında, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Tolga Zengin'i eleştiren Müge Anlı aleyhinde küfürlü tezahüratta bulundu.
Süper Lig 32. haftasında oynanan Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk yarısında siyah beyazlı taraftarlar 40. dakikada ATV'de yayınladığı programda Fenerbahçe derbisini tribünden izleyen ve sonrasında Tolga Zengin'i taraftarlarla tartıştığı için çıkan olaylarda bir nevi sorumlu gösteren Müge Anlı aleyhinde küfürlü tezahüratta bulundu.
ESRA EROL'A DESTEK!
Beşiktaş taraftarları Müge Anlı aleyhinde tezahüratta bulunduktan sonra bu kez Müge Anlı'ya tepki göstererek Tolga Zengin'î savunnan ve özellikle Tolga Zengin'e edilen küfürleri tasvip etmediğii söyleyen Esra Erol'a destek olarak, Esra Erol lehinde tezahüratlarda bulunmaya başladı.
MÜGE ANLI, TOLGA ZENGİN İÇİN "FUTBOLCU TARAFTARA SALDIRAMAZ" DEMİŞTİ
Yaşanan olaylarla ilgili olarak önce yöneticileri sonra da Beşiktaş yedek kulübesinde, Fenerbahçeli taraftarlarla münakaşaya giren oyuncuları suçlayan Anlı, isim vermeten Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup'a yüklendi. Müge Anlı yaptığı açıklamada "Herkes gitsin huzuruyla takımının maçını izlesin. Yenersek yeneriz, yenilirsek yeniliriz ama her şey bir disiplin içinde olmalı. Bunun için bence yöneticilere görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman, bunların meslekten men edilmesi lazım ki; biz huzur için de çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim güzel güzel seyredelim" ifadelerini kullandı.
ESRA EROL, MÜGE ANLIYA NE YANIT VERMİŞTİ?
"Gerçek taraftarları bir kenara bırakıp kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi takım taraftarı olursanız olun sahadaki futbolcuya küfretme hakkına sahip değilsiniz. Unutmayın, o sahadaki insanın da duyguları var. Özellikle bir futbolcunun ölmüş annesine ve aile bireylerine küfretmek ne bizim geleneğimize ne de insanlığımıza sığar. Tüm gerçek taraftarlar, lütfen içinizdeki bu futbol teröristlerini temizleyin. Bizlere ve sizlere de yakışan budur."
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Efendiliginizi seveyim karıya kıza küfreden delikanlı beşiktaş jkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Puuuuuffff bu habere yorum yapasim yoooohhhh :) nedense :)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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KÜFÜR ŞEYTAN İCADIDIR. HİÇ KİMSEYE YAKIŞMAZ. YAPMAYIN ETMEYİN.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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EY MÜGE ANLI SEN SEYİRCİ FUTBOLCUYA KÜFÜREDEBİLİR FUTBOLCU İŞİNE BAKSIN DERSEN GÜN GELİR SANADA KÜFÜR EDERLER VE TIPKI FUTBOLCU GİBİ SANADA SEYİRCİDEN PARA KAZANIYORSUN İŞİNE BAK DERLERCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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HER NE YAŞANDIYSA OLUP BİTMİŞTİR. BİR KADINA HELE ÇOCUKLU BİR ANNEYE KÜFÜR EDECEK KADAR AŞAĞILIK HOLİGAN SÜRÜSÜ OLAMAZSINIZ. SİZLERİNDE ANASI BACISI EVLADI GEÇMİŞİ SÜLALESİ VAR. HİÇ YAKIŞMIYOR. YAKIŞI KALMADI. YAKIŞMADIDA.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır