Beşiktaş Taraftarı Tolga Zengin'i Eleştiren Müge Anlı'ya Küfür Etti

Süper Lig 32. haftasında oynanan Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk yarısında siyah beyazlı taraftarlar 40. dakikada ATV'de yayınladığı programda Fenerbahçe derbisini tribünden izleyen ve sonrasında Tolga Zengin'i taraftarlarla tartıştığı için çıkan olaylarda bir nevi sorumlu gösteren Müge Anlı aleyhinde küfürlü tezahüratta bulundu.

ESRA EROL'A DESTEK!

Beşiktaş taraftarları Müge Anlı aleyhinde tezahüratta bulunduktan sonra bu kez Müge Anlı'ya tepki göstererek Tolga Zengin'î savunnan ve özellikle Tolga Zengin'e edilen küfürleri tasvip etmediğii söyleyen Esra Erol'a destek olarak, Esra Erol lehinde tezahüratlarda bulunmaya başladı.

MÜGE ANLI, TOLGA ZENGİN İÇİN "FUTBOLCU TARAFTARA SALDIRAMAZ" DEMİŞTİ

Yaşanan olaylarla ilgili olarak önce yöneticileri sonra da Beşiktaş yedek kulübesinde, Fenerbahçeli taraftarlarla münakaşaya giren oyuncuları suçlayan Anlı, isim vermeten Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup'a yüklendi. Müge Anlı yaptığı açıklamada "Herkes gitsin huzuruyla takımının maçını izlesin. Yenersek yeneriz, yenilirsek yeniliriz ama her şey bir disiplin içinde olmalı. Bunun için bence yöneticilere görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman, bunların meslekten men edilmesi lazım ki; biz huzur için de çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim güzel güzel seyredelim" ifadelerini kullandı.

ESRA EROL, MÜGE ANLIYA NE YANIT VERMİŞTİ?

"Gerçek taraftarları bir kenara bırakıp kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi takım taraftarı olursanız olun sahadaki futbolcuya küfretme hakkına sahip değilsiniz. Unutmayın, o sahadaki insanın da duyguları var. Özellikle bir futbolcunun ölmüş annesine ve aile bireylerine küfretmek ne bizim geleneğimize ne de insanlığımıza sığar. Tüm gerçek taraftarlar, lütfen içinizdeki bu futbol teröristlerini temizleyin. Bizlere ve sizlere de yakışan budur."