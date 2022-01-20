Beşiktaş'tan Vida açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida'nın Trabzonspor'a önerildiği haberlerini yalanladı ve Hırvat yıldız ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida'nın Trabzonspor'a önerildiği haberlerini yalanladı ve Hırvat yıldız ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida'yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonspor'a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor'un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki bazı yayın organlarında imzasız yayımlanan haberler tamamen hayal ürünüdür. Belli çevreler tarafından kasıtlı ve art niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri