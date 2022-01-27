Beşiktaş'tan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
Beşiktaş Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Siyah-Beyazlılar, ailesine ve camiaya başsağlığı mesajı paylaştı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Beşiktaş'tan silahlı bir saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı:
"Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."