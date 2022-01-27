Beşiktaş'tan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı - Haberler Spor
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Beşiktaş'tan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
Beşiktaş'tan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Siyah-Beyazlılar, ailesine ve camiaya başsağlığı mesajı paylaştı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Beşiktaş'tan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı

Beşiktaş'tan silahlı bir saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı:

"Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Beşiktaş'tan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor, Haber

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