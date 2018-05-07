"Şenol Güneş Ayrılacak mı" Sorusuna Beşiktaş'tan Resmi Açıklama: Devam Ediyoruz
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Kurumlarda imza devamı esastır. Alınan skorlara göre karar vermemek lazım. 1 sene daha sözleşmemiz var hocamızla ve işin başında. Devam ediyoruz" dedi.
Şenol Güneş ile ayrılığı düşünmediklerini kaydeden Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Kurumlarda imza devamı esastır. Alınan skorlara göre karar vermemek lazım. Görüyoruz ki fal bakar gibi gazetelerde hocayı uğurluyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. 1 sene daha sözleşmemiz var hocamızla ve işin başında. Devam ediyoruz" dedi.
"MATEMATİKSEL OLARAK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışına devam ettiklerini söyleyen Albayrak, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, sonuna kadar yarışta varız. İyi futbol oynadık, taraftarımız muhteşemdi. Onlara armağan olsun. Gerçekten taraftarımız muhteşemdi, takımımıza sonuna kadar destek çıktı. Takım da gereğini yaptı. Rakiplerin puan kaybı şart, sonuna kadar kovalayacağız" ifadelerini kullandı.
"1 SENE DAHA SÖZLEŞMESİ VAR HOCAMIZIN"
Şenol Güneş ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı yönündeki soruya ise Albayrak, "Yeni sözleşmeye sezon sonu bakarız, şu anda 1 sene daha sözleşmesi var hocamızın" cevabını verdi.
-
ELENECEĞİNİ VE SAHASINDA YEDİĞİ İKİ GOLÜ ÇIKARAMIYACAĞINI ANLIYAN BİR TAKIM ,MAÇI ŞAKLABANLIKLAR VE SAHTE DİKİŞLERLE PROVEKE EDİP KORKUP ŞİKENİN KRALINI YAPINCA ADINA "ASALET" DENİLDİĞİ GÖRÜLMÜŞ İŞ DEĞİL..RESMEN KORKUDAN TİYATRO OYNADINIZ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Taraftar Şenol ve Tolga yı istemiyor gitsinler bordo-mavili formaları giysinler.onların yüzünden fb ile aramız açıldı.ts deki husumeti bize taşıdılar.biz fb ile ezeli rekabet ebedi dostluk içindeyiz.fb bizi hem kupadan hem ligden eledi buyrun kına yakın.Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
-
Kupa maçındaki olaylar Galatasaray maçı öncesi Beşiktaşın moralini , maneviyati bozmak için önceden planlanmıştı.Artık şampiyonu ttf belirliyor...Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Şenol hoca son noktayı şikecilere koydu.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Bizi Fenerbahçe sandilar galiba hemen tekmeyi vurun misali asil takim sadece bjk dirCevap Yaz 5 Yayından Kaldır