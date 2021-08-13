Beşiktaş'tan ezeli rakip Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme

Siyah-Beyazlılar, Ghezzal ve Rosier transferinde araya giren ezeli rakip Galatasaray'a halen biraz kızgın. Rosier transferini duyururken bazı göndermeler yapan Kara Kartal, Ghezzal'da da bunu yaptı. "O nereye gideceğini bilir" videosunda dikkat çekici bir detay daha yakalandı. Çukur dizisinde çalan 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi?' türküsü videonun en sonuna eklendi. Bu kısım da oldukça manidar bulundu.