Beşiktaş'tan ezeli rakip Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme
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Beşiktaş'tan ezeli rakip Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Siyah-Beyazlılar, Ghezzal ve Rosier transferinde araya giren ezeli rakip Galatasaray'a halen biraz kızgın. Rosier transferini duyururken bazı göndermeler yapan Kara Kartal, Ghezzal'da da bunu yaptı. "O nereye gideceğini bilir" videosunda dikkat çekici bir detay daha yakalandı. Çukur dizisinde çalan 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi?' türküsü videonun en sonuna eklendi. Bu kısım da oldukça manidar bulundu.

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Rosier-Ghezzal savaşı, futbolcuların Beşiktaş'ı tercih etmesiyle son buldu. Siyah-Beyazlılar bu transferlerde oldukça ısrarcı davranarak ezeli rakibine çalım attı. Transfer sürecinde Burak Elmas ve Ahmet Nur Çebi, üstü kapalı göndermeler yapmıştı birbirine.

Beşiktaş'tan ezeli rakip Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme

'ALÇAKLARA KAR YAĞIYOR'

Beşiktaş'ın Ghezzal videosunda, evraklarını motosikletle kendisi götüren Ghezzal'la ezeli rakibe 'O nereye gideceğini bilir' göndermesi yapıldı. Ancak videonun sonundaki gönderme de oldukça sertti. Çukur dizisinde düşmanlar mağlup edildikten sonra çalan 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi?' türküsü bu videoda da kullanıldı. Galatasaray'ın bu göndermelere nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Beşiktaş'tan ezeli rakip Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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