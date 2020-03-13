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Galatasaray, prim, Spor

Beşiktaş'tan derbiye özel prim!

Spor Arena / İsmail ER - Siyah beyazlıların derbiyi kazanmaları durumunda en az 50'şer bin TL prim alacağı belirtildi.

13.03.2020 08:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:01
Beşiktaş'tan derbiye özel prim!

Spor Arena/ İsmail ER - Siyah beyazlıların derbiyi kazanmaları durumunda en az 50'şer bin TL prim alacağı belirtildi.


Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın, dün yaptırdığı antrenmanda Galatasaray maçının taktiğini çalıştırdı. Yalçın, özellikle defans oyuncularına uyarılarda bulunduğu çalışma sırasında, rakibin kontrataklarına dikkat çekti.


Öte yandan, Galatasaray derbisi öncesi sakatlık problemi yaşayan Caner Erkin'in tamamen iyileştiği ve pazar günkü maçta oynayabileceği belirtildi.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak: Hürriyet

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