05.11.2019 15:21

Beşiktaş'taki otobüs kazasında ölen Yalçın Billur son yolculuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna Beşiktaş forması ile uğurlandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü'nün durağa çarpması sonucu yaralanan Yalçın Tahir Billur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Yalçın Tahir Billur son yolculuğuna Beşiktaş forması ile uğurlandı.

Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü'nün durağa çarpması sonucu yaralanan Yalçın Tahir Billur (77), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yalçın Tahir Billur için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu, İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, Billur ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Billur'un tabutunun üzerine çok sevdiği Beşiktaş forması örtüldü.

Evden abdest alarak çıkmış

Kaza sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan Yalçın Tahir Billur'un o gün evden çıkmadan önce abdest aldığı ve ailesi ile birlikte Yahya Efendi Türbesini ziyaret edeceği öğrenildi.

Fatih Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Tahir Billur'un cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Billur'un cenazesi Edirnekapı'da bulunan Tokmaktepe mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA