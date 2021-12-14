Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan sürpriz sonuç! Hoca konusu netleşti - Haberler Spor
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Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan sürpriz sonuç! Hoca konusu netleşti

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Siyah-Beyazlı yönetim 5 saat süren bir toplantı yaptı. 4 yerli, 4 yabancı hoca gündeme geldi. Karagümrük'ten ayrılan Farioli'nin üstü çizildi. Fenerbahçe derbisine kadar kimseyle imza atılmayacak. Derbinin sonuca göre yeni hoca belli olacak.

Siyah-Beyazlılar'da dün yönetim kurulu tam 5 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıda 4 yerli, 4 yabancı teknik direktörün ismi gündeme geldi. Ahmet Nur Çebi toplantı sonrası flaş bir karara imza attı.

Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan sürpriz sonuç! Hoca konusu netleşti

Kayseri maçında takımın başında olan U-19'un hocası Önder Karaveli'nin enerjisi yönetimin yüzünü güldürdü. Önder hocaya derbide de şans verilecek.

YERLİLER:

  • Şenol Güneş (En kuvvetli aday)
  • Okan Buruk
  • Rıza Çalımbay
  • İlhan Palut

YABANCILAR:

  • Pinheiro
  • Bilic
  • Cherchesov
  • Farioli (reddedildi)

Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan sürpriz sonuç! Hoca konusu netleşti

Sabah yazarı Murat Özbostan, köşesinde dev zirvenin detaylarını paylaştı.

İşte o yazı:

"Yönetim Kurulu içinde çok farklı düşünceler var. Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i istemesine rağmen, ekibini bu konuda ikna edemedi. Yerli, yabancı her yöneticiden farklı bir düşünce, hoca adayı gündeme geldi. Tam 8 aday! Ortak bir adayı Beşiktaş yönetimi belirleyemedi. Başkan da bekleme kararı alarak en azından bir, 'F.Bahçe maçını görelim' dedi. Önder Karaveli zaten F.Bahçe'ye karşı Kadıköy'de bir zafer kazanırsa farklı bir hikâyeye başlar...

Özetle Beşiktaş yönetimi zaman kazandı. Önder Karaveli, Pro-Lisans sahibi, bilgi-birikimi yüksek, gençlerle diyaloğu iyi ve Serpil Hamdi Tüzün'ün ekolünden geçmiş bir teknik adam.. Dolayısıyla alınan kararın tuhaf bir tarafı yok. Tuhaf olan Portekiz'den hiçbir başarısı olmayan Pinheiro diye birini getirmeyi istemek! Şenol Güneş, Okan Buruk, Rıza Çalımbay çok değerli isimler... Açıkçası üzerlerinde papatya falı açılması biraz ayıp oluyor! Sonuçta 'En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir' derler… Hayırlı olsun..."

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