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Beşiktaş'ta Sivasspor maçının kadrosu belli oldu

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Sivasspor maçının kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'yı da kadroya aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira"

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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