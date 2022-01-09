Beşiktaş'ta Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Salih Uçan sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Salih Uçan sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçirdiği için Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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