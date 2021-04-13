Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. BB Erzurumspor maçında forma giyen futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas, dar alanda oyun kontrol pas ve kanat orta şut çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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