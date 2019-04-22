Beşiktaş'ta Lucescu Krizi
Gelecek sezon için A Milli Takım ile anlaşan teknik direktör Şenol Güneş'in yerine takımın başına getirilmesi düşünülen Lucescu, siyah beyazlı yönetimi ikiye böldü.
Rumen teknik adamın gelecek sezon eşofmanlarla kulübede olacağı iddiaları artarken, kulüp içinde Lucescu'yu 'isteyenler ve istemeyenler' olarak iki farklı grup oluştuğu ifade edildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Buna göre tecrübeli teknik adamın gelmesini isteyenlerin "Türkiye'yi tanıyor. Türk futbolcusunun ruh halinden iyi anlıyor. Eski dönemde kazandığı başarılar unutulmadı" diyerek destek verdiği öğrenildi.
"ÇOK YAŞLANDI, MİLLİ TAKIMDA BAŞARISIZ OLDU"
Lucescu'yu istemeyenlerin ise "Çok yaşlandı. Milli takımda çok başarısız oldu. Eski dönemde başarıları vardı ama 11 puan öndeyken kaybedilen bir de şampiyonluk var" hatırlatmasını yaparak karşı çıktıkları kaydedildi.
Başkan Fikret Orman, hâlâ net bir karar vermiş değil.
YORUMLAR (5)
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Kulüpleri birilerin lobileri yönetmiyorsa Beşiktaş kesinlikle SERGEN YALÇIN ile anlaşmalıdır. Eğer bu gerçekleşirse Türk Futbolu, Teknik Direktörlüğün ne olduğunu Sergen Yalçın ile yaşayacak ve belki de bir dönüm noktası olacaktır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SERGEN YALÇIN, BÜLENT KORKMAZ, OKAN BURUK. . . . . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Milli takımı gençleştirdi. Tecrübesi yeter.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Milli takımda başarısız mı oldu. Şenol hocaya genç hazır takım bıraktı. Şenol hoca da birkaç tecrübeli takviyesiyle başarıyı getirdi.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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bu bjk mal yemis sanki sergen varken bu yasli bunamis adami düsünmeleri garipCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır