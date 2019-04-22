Beşiktaş'ta Lucescu Krizi

Rumen teknik adamın gelecek sezon eşofmanlarla kulübede olacağı iddiaları artarken, kulüp içinde Lucescu'yu 'isteyenler ve istemeyenler' olarak iki farklı grup oluştuğu ifade edildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Buna göre tecrübeli teknik adamın gelmesini isteyenlerin "Türkiye'yi tanıyor. Türk futbolcusunun ruh halinden iyi anlıyor. Eski dönemde kazandığı başarılar unutulmadı" diyerek destek verdiği öğrenildi.

"ÇOK YAŞLANDI, MİLLİ TAKIMDA BAŞARISIZ OLDU"

Lucescu'yu istemeyenlerin ise "Çok yaşlandı. Milli takımda çok başarısız oldu. Eski dönemde başarıları vardı ama 11 puan öndeyken kaybedilen bir de şampiyonluk var" hatırlatmasını yaparak karşı çıktıkları kaydedildi.

Başkan Fikret Orman, hâlâ net bir karar vermiş değil.